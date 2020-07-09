سرهنگ مهدی صادق پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ فرمانده کل سپاه مبنی بر اجرای طرحهای کلان محرومیت زدایی اظهار کرد: در این راستا گروههای جهادی و بسیج سازندگی پروژهها و طرحهای محرومیت زدایی مهمی را در سطح استان قزوین در دست اجرا دارند.
وی افزود: با توجه به بحران و کمبود آب اجرای طرحهای آبرسانی و تأمین آب کشاورزی از اولویتهای بسیج سازندگی استان قزوین در سال جاری است.
سرهنگ صادق پور تصریح کرد: با توجه به اهمیت دسترسی روستاییان به راه مناسب همچنین بهسازی و احداث راههای روستایی نیز در ردیف پروژههای مهم بسیج سازندگی قرار دارد.
اجرای طرحهای عمرانی در مناطق حاشیهای
مسئول بسیج سازندگی استان قزوین با اشاره به شناسایی ۲۸ نقطه از مناطق حاشیهای شهرهای استان یادآور شد: بازسازی این مناطق با اجرای طرحهای بازآفرینی شهری با هماهنگی و همراهی اداره راه و شهرسازی توسط بسیج سازندگی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه از احداث و بهسازی ۳۰ واحد مسکونی محرومین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی استان خبر داد و افزود: با توجه به اینکه ساخت و تعمیر ۳۰ واحد مسکونی مربوط به محرومین از ابتدای سال جاری شروع شده تلاش میکنیم تا پایان مرداد ماه این واحدها تکمیل شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
سرهنگ صادق پور اظهار داشت: در حال حاضر پروژههای احداث پل، راه سازی، سد خاکی، بندهای آبی، دیوار سنگی احداث کانال انتقال آب، استخر ذخیره آب با پیشرفتهای مناسب از سوی بسیج سازندگی در دست اجراست و بر اساس برنامه ریزی انجام شده در هر ماه شاهد بهره برداری از چند پروژه بسیج سازندگی باشیم.
مسئول بسیج سازندگی استان قزوین تصریح کرد: با توجه به بررسی و تصویب اعتبارات در کمیتههای برنامه ریزی شهرستانها تعداد پروژههای بسیج سازندگی از ۴۰ پروژه بیشتر خواهد شد.
وی در خصوص میزان اعتبار پروژههای عمرانی بسیج سازندگی استان هم گفت: با توجه به اینکه بخشی از بودجه دولت از طریق اوراق مشارکت تأمین میشود هنوز رقم دقیقی در خصوص اعتبارات پروژهها مشخص نشده اما مقرر شده در پروژههای محرومیت زدایی که ۳۰ درصد بودجه آن را دولت تأمین کند به همان میزان معادل ۳۰ درصد هم از طریق سپاه به پروژهها تزریق اعتبار خواهد شد.
صادقی در خصوص میزان اشتغالزایی پروژههای اجرا شده توسط بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: تا پایان سال با اجرای پروژههای پیش بینی شده برای ۸۶۰ نفر زمینه اشغال فراهم خواهد شد.
مسئول بسیج سازندگی استان قزوین بیان داشت: در حال حاضر ۲۸۰ صندوق قرض الحسنه محله محور با بسیج سازندگی همکاری دارند که اعتبارات آ «در مسیر کارآفرینی و تعاونی تخصیص خواهد یافت و بسیج سازندگی در زمینه اشتغال نیز تعهدات خود را به طور کامل انجام خواهد داد.
پروژههای آب رسانی در اولویت است
وی گفت: با تاکید استاندار و نمایندگان مجلس در خصوص مشارکت و همراهی بسیج سازندگی در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف استان و با توجه به تأمین ۳۰ درصدی اعتبارات پروژههای محرومیت زدایی از سوی سپاه در صورت اعتماد در واگذاری بیشتر پروژهها متعهد میشویم تا پایان سال پروژههای در دست اجرا را به مرحله بهره برداری برسانیم.
صادق پور تصریح کرد: جوانان انقلابی بسیج سازندگی با روحیه جهادی برای رفع محرومیت از مناطق دورافتاده عزم جدی دارند و امیدواریم بتوانیم با اجرای طرحهای عمرانی، فرهنگی و خدمات گامی در مسیر حل مشکلات و جلب رضایت مردم روستایی و محروم برداریم.
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