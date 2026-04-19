  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

وزیر سابق انگلیس: ایران قدرتمند است و در مذاکرات دست برتر را دارد

وزیر خارجه سابق انگلیس به قدرت ایران در برابر آمریکا و کنترل تنگه هرمز اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تلگراف در گزارشی به نقل از فیلیپ هاموند وزیر خارجه سابق انگلیس نوشت، ترامپ در حالی که برای خروج از جنگ با ایران تلاش می کند یک پیشنهاد ضعیف تر نسبت به توافق برجام ارائه می دهد.

وی اضافه کرد: اگر ترامپ طی هفته های آینده نتواند اوضاع را به صورت گسترده ای تغییر دهد اعتبار آمریکا را به شدت تضعیف کرده است.

هاموند تصریح کرد: اگر ترامپ در نشان دادن برتری نظامی آمریکا و تبدیل آن به پیروزی محسوس شکست بخورد ممکن است خطر بسیار بسیار احمق به نظر رسیدن را به جان بخرد.

وی گفت: ایرانی ها اکنون در موضع بالاتری در مذاکرات نسبت به گذشته ظاهر شده اند. نظام ایران قدرت خود را در کنترل تنگه هرمز نشان داده و در برابر حملات مشترک آمریکا و تل آویو ایستادگی به خرج داده است. ایران طی ۴۰ سال تحت تحریم قرار داشته و قدرتمندترین ارتش جهان! نتوانسته نظام این کشور را نه نابود، بلکه حتی متوقف کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها