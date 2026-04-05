آغاز اجرای «نمافند» در میادین تهران از ۱۵ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مجموعه اجراهای میدانی «نمافند» همزمان با هفته هنر انقلاب، با هدف پیوند هنر نمایش با مفهوم پدافند غیرعامل و مشارکت اقشار مختلف مردم، از ۱۵ تا ۲۹ فروردین‌، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در میادین اصلی شهر تهران برگزار می‌شود.

در این رویداد، ۱۰ اثر نمایشی در قالب تئاتر خیابانی، در نقاط مختلف شهر به صحنه می‌روند و تلاش دارند با زبانی هنری، به ارتقای پایداری ملی و افزایش آگاهی عمومی در حوزه پدافند غیرعامل بپردازند.

قرارگاه‌های فرهنگی در میادین شهر تهران و مراکز استان جهت اجرای آثار تولید شده می‌توانند با مرکز هنرهای نمایشی سوره در ارتباط باشند.