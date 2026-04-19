دختر خوزستانی مدالش را به ساخت مدرسه شجره طیبه میناب اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در مراسم تقدیر از نیایش امیرپرست‌زاده، دانش‌آموز برگزیده جایزه البرز، گفت: این دختر خوزستانی کار بسیار بزرگی انجام داده و حقیقتاً روحی بزرگ دارد.

استاندار خوزستان افزود: وی برگزیده شصت‌وسومین سال جایزه البرز هستند و جایزه نفیسی به مبلغ ۵۵ میلیون تومان به او تعلق گرفت، اما او ترجیح داد کل این جایزه را به پویش مدرسه‌سازی در میناب تقدیم کند.

موالی‌زاده با اشاره به سن ۱۶ سالگی این دانش‌آموز نخبه تصریح کرد: من در جلسه گفتم که روح این دختر عزیز ما بسیار بزرگ‌تر از سنش است؛ سن عقلی و سن روحی او بیش از سن تقویمی اوست.

وی ادامه داد: ما به وجود چنین دخترانی افتخار می‌کنیم؛ این‌ها سرمایه‌های ما هستند. دنیا باید ببیند که وقتی این دختران در صحنه هستند و این ملت بزرگ در صحنه است، این ملت شکست‌ناپذیر است.

استاندار خوزستان با قدردانی از والدین این دانش‌آموز اظهار کرد: از پدر و مادر وی که چنین فرزندی را تربیت کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم و به آن‌ها تبریک عرض می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بنیادهای فرهنگی کشور، سالانه جایزه خود را به دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، مخترعان و دانشمندان برتر کشور اعطا می‌کند. نیایش امیرپرست‌زاده تمام مبلغ جایزه خود را به پویش «فرشته‌های میناب» برای بازسازی مدرسه شجره طیبه میناب که در آغاز جنگ تحمیلی سوم تخریب شده بود، اختصاص داد.