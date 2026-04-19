به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، نمایشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به یاد و نام شهید مفقودالجسد، ماکان نصیری، کودکی که تنها نشانه باقیمانده از وی، رد دیانای (DNA) بر کاپشن پیدا شدهاش در ویرانههای مدرسه بوده و پیکرش هنوز در آغوش خاک مدرسه «شجرهطیبه» میناب باقی مانده است، آغاز میشود تا پس از وقفهای دشوار، بار دیگر نور و امید را به نگاه کودکان و خانوادههای ایرانی بازگرداند و آغوش خود را به روی مخاطبان باز کند.
پس از وقفهای که به دلیل شرایط سومین جنگ تحمیلی، پدید آمد، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری از روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، سه نمایش که همگی برگرفته از کتابهای انتشارات کانون هستند، در بوستان لاله تهران روی صحنه میبرد.
نمایش «گرگ بلا، جلو بیا جلو بیا» به نویسندگی افسانه شعباننژاد و کارگردانی سمیرا یزدانپژو ساعت ۱۶:۱۵ اجرا میشود.
دومین نمایش «رویای برفی» به نویسندگی حامد زارعان و کارگردانی مریم خاکسارتهرانی است که ساعت ۱۷ اجرا میشود.
«خشم قلمبه» هم سومین نمایش مرکز تئاتر است که سعید ابک نویسندگی و وحید نفر کارگردانی آن را برعهده دارند و ساعت ۱۷:۴۵ میزبان مخاطبان است.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این آثار به سایت تیوال مراجعه کنند.
