به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه با تأکید بر تسریع در رسیدگی به خسارات ناشی از جنگ رمضان اظهار کرد: هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی برای بازسازی مناطق آسیبدیده ضروری است.
وی با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساختها افزود: سه پل مهم در مناطق روانسر، شاهینی و مسیر بزرگراه کربلا در جریان این حوادث آسیب دید که تعیین تکلیف شده و باید هرچه سریعتر عملیات تکمیل آنها انجام شود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ارزیابی خسارات در سطح گستردهای انجام شده، تصریح کرد: حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شدهاند که از این تعداد، ۱۳۸ واحد به طور کامل تخریب شده و روند بازسازی آنها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
حبیبی تأکید کرد: هیچ فرد خسارتدیدهای نباید در پیچوخم اداری معطل بماند و فرمانداران و مدیران دستگاهها مسئول مستقیم پاسخگویی در این زمینه هستند.
وی همچنین به لزوم تسریع در برآورد خسارات بخشهای کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: دستگاههای متولی باید گزارشهای دقیق را بدون تأخیر به مراجع ملی ارسال کنند تا زمینه جبران خسارات فراهم شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت منابع طبیعی بیان کرد: زاگرس بدون جنگل معنا ندارد و حفظ این سرمایه ارزشمند وظیفهای همگانی است که همه دستگاهها باید در آن نقشآفرینی کنند.
حبیبی افزود: حفاظت از جنگلها و مراتع تنها وظیفه یک دستگاه خاص نیست و همه مدیران و مردم باید در صیانت از این منابع ارزشمند مشارکت داشته باشند.
وی در پایان با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: هرگونه تخریب منابع طبیعی باید به سرعت شناسایی و با عاملان آن برخورد قانونی صورت گیرد تا از تداوم این روند جلوگیری شود.
نظر شما