۳۷۴ هزار راس دام در مازندران واکسیناسیون شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: از مجموع دام‌های واکسینه شده، ۳۲۸ هزار رأس گاو و گوساله و ۴۶ هزار رأس بره و بزغاله منطبق با آخرین پروتکل‌های علمی سازمان دامپزشکی کشور علیه بیماری تب مالت (بروسلوز) ایمن‌سازی شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در ادامه از اجرای طرح پایش سرولوژیک خبر داد و گفت: تیم‌های فنی این اداره کل طی سال جاری باهدف شناسایی کانون‌های احتمالی آلوده، موفق به خونگیری از بیش از ۱۶ هزار رأس گاو و گوساله شدند که 96 درصد پیش‌بینی‌های تعیین‌شده را پوشش داده است.

آقاپور کاظمی با بیان اینکه تب مالت یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین دام و انسان است، اظهار داشت: این بیماری باکتریایی عمدتا در دام های سبک ماده باعث سقط جنین می‌شود و می تواند سالانه خسارات اقتصادی سنگینی به صنعت دامداری استان وارد کند. انتقال بیماری به انسان نیز عمدتا از طریق مصرف لبنیات غیرپاستوریزه و آلوده صورت می‌گیرد که می‌تواند منجر به تب طولانی‌مدت، دردهای مفصلی مزمن و عوارض جدی شود و درمان این بیماری در انسان بسیار پرهزینه و طولانی مدت خواهد بود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دامداران استان، تأکید کرد: شهروندان حتماً لبنیات مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و دارای مجوز بهداشتی تهیه کنند. دامداران نیز موظف به واکسیناسیون منظم دام‌ها و اطلاع‌فوری به ادارات دامپزشکی در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک از جمله سقط جنین هستند. رعایت اصول بهداشتی در دامداری‌ها و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی از دیگر الزامات مهم در این زمینه است.