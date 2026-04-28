به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه دو سیما، ویژه‌برنامه «ایران امام‌رضا (ع)» که پخش روزانه آن همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) و ایام دهه کرامت آغاز شده است، در روز میلاد امام رضا (ع) به‌صورت ویژه در ۲ بازه زمانی صبح و عصر روی آنتن می‌رود.

این برنامه با اجرای نیما کرمی و روایت آیتم‌های مرتبط توسط حامد عسگری، نگاهی گفتگومحور و تأملی به تجربه مهمانان در پیوند با سه محور محتوایی ایران، امام رضا (ع) و رهبر شهید دارد. روایت‌های هنرمندان، شاعران، مداحان و چهره‌های فرهنگی در این برنامه در قالب آیتم‌هایی همچون «پرچم‌دار ایران»، «درباره آقا»، «غبارروبی» و «نایب‌الزیاره» ارائه می‌شود.

مجله تلویزیونی «ایران امام‌رضا (ع)» تهیه شده در مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی با همراهی شبکه دو سیما و خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ سیما از ۳۰ فروردین، هر روز حوالی ساعت ۱۸ تا ۲۰ از استودیو حضرت صاحب الزمان (عج) حرم مطهر رضوی روانه آنتن شبکه دو سیما می‌شود.

این برنامه روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت در ۲ نوبت حوالی ساعت ۸:۴۵ صبح و حوالی ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.