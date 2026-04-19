به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی با اشاره به حواشی که پیرامون تیم ملی فوتبال زنان در جریان حضور این تیم در استرالیا محل برگزاری جام ملت های آسیا - اقیانوسیه ایجاد شد، گفت: با وجود پیشنهادات اغواکننده ای که مطرح شده بود، ۵ بازیکن از ۷ بازیکنی که قصد ماندن در استرالیا را داشتند، به کشور بازگشتند.

وی که در حاشیه بازدیدرئیس جمهور از وزارت ورزش صحبت می کرد، با بیان اینکه همه این بازیکنان فرزندان ما هستند، از تلاش برای بازگشت دو بازیکن دیگر به کشور خبر داد.

وزیر ورزش تصریح کرد: دستور رئیس جمهور را مبنا قرار داده ایم و ان شاالله به زودی از این دو ورزشکار خبرهای خوبی خواهیم داشت.