  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

دستور رئیس جمهور مبنای کار شد؛

دنیامالی: ۲ بازیکن دیگر تیم ملی فوتبال زنان از استرالیا باز می‌گردند

به گفته وزیر ورزش، رایزنی‌هایی برای بازگشت دو بازیکن دیگر تیم ملی فوتبال زنان از استرالیا در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی با اشاره به حواشی که پیرامون تیم ملی فوتبال زنان در جریان حضور این تیم در استرالیا محل برگزاری جام ملت های آسیا - اقیانوسیه ایجاد شد، گفت: با وجود پیشنهادات اغواکننده ای که مطرح شده بود، ۵ بازیکن از ۷ بازیکنی که قصد ماندن در استرالیا را داشتند، به کشور بازگشتند.

وی که در حاشیه بازدیدرئیس جمهور از وزارت ورزش صحبت می کرد، با بیان اینکه همه این بازیکنان فرزندان ما هستند، از تلاش برای بازگشت دو بازیکن دیگر به کشور خبر داد.

وزیر ورزش تصریح کرد: دستور رئیس جمهور را مبنا قرار داده ایم و ان شاالله به زودی از این دو ورزشکار خبرهای خوبی خواهیم داشت.

کد مطلب 6805157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      2 0
      پاسخ
      همه ورزشکاران پناهنده باید برگردن
    • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      3 0
      پاسخ
      آره بگذارید برگردن. و ضمن اینکه می دونیم خطا کردن و گول غرب رو خوردن، ولی باز اونها رو ببخشید و ازشون بخواید که جبران کنن. این طوری هم غرب رو خفت می دیم، و همچنین همه ی مردم ایران هم از شما خوشحال می شوند و از این گذشت و اخلاق مداری دولت مردان ایران تجلیل خواهند کرد

