به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی برای ترویج مفاهیم قرآنی و معارف اسلامی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با محوریت قرآن کریم، نقش مهمی در جهت‌دهی به تولیدات محتوایی و جریان‌سازی در این عرصه ایفا می‌کند.

فراخوان چهارمین جشنواره ملی فضای مجازی «آیات» در رشته‌های موشن‌گرافی، پادکست و عکس‌نوشته منتشر شده است. این جشنواره با تمرکز بر تولید محتوای فاخر قرآنی و ترویج سبک زندگی اسلامی، بستری را برای حضور فعالان فرهنگی، هنرمندان و علاقه‌مندان به حوزه قرآن در فضای مجازی فراهم کرده است.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مهلت ارسال آثار تا سوم خردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده و اختتامیه این رویداد در نیمه دوم خردادماه همزمان با عید سعید قربان برگزار خواهد شد. در این مراسم، از برگزیدگان جشنواره با اهدای جوایز تجلیل می‌شود.

موضوعات این جشنواره در دو محور اصلی «قرآن کریم» و «محورهای عترت اهل‌بیت (ع)» تعریف شده است. در بخش قرآن کریم، موضوعاتی همچون آیات اخلاقی و تربیتی با محورهایی نظیر صداقت، عدالت، صبر، احسان، توکل، آیات اجتماعی با موضوع تعاون، مسئولیت‌پذیری، امر به معروف و نهی از منکر، آیات عبادی شامل نماز، روزه، حج، دعا و نیایش، آیات مرتبط با علم و معرفت، آفرینش و نشانه‌های خدا در طبیعت و نیز آیات امیدبخش در حوزه رحمت الهی، مغفرت و بشارت به مؤمنان مورد توجه قرار گرفته است.

در محور عترت اهل‌بیت (ع) نیز موضوعاتی همچون سیره پیامبر اکرم (ص)، اخلاق نبوی، رحمت و دعوت به وحدت، سبک زندگی اسلامی، سیره امام حسین (ع) با محورهایی، چون ایثار، آزادگی، مقاومت در برابر ظلم، و نیز سیره امام علی (ع) در حوزه عدالت اجتماعی، حقوق مردم، حکومت‌داری و تربیت، از جمله موضوعات محوری این جشنواره به شمار می‌رود. همچنین موضوعاتی نظیر احادیث و روایات معتبر، نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی، سبک زندگی اسلامی، جوانان و خانواده نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

از دیگر موضوعات مهم جشنواره می‌توان به محورهای «جبهه مقاومت»، «ایران قوی»، «استکبارستیزی» و «میراث شهدا» اشاره کرد که بیانگر توجه برگزارکنندگان به پیوند مفاهیم قرآنی با مسائل روز جامعه است.

بخش ویژه این دوره از جشنواره نیز به دو موضوع «پیامبر اکرم (ص)» و «نهج‌البلاغه» اختصاص یافته است. در بخش پیامبر اکرم (ص)، موضوعاتی همچون رحمت و مهربانی پیامبر به عنوان «رحمة‌للعالمین» الگوهای اخلاقی برای همه انسان‌ها، وحدت و همبستگی و آموزه‌های نبوی درباره اتحاد مسلمانان مورد توجه قرار دارد. همچنین در بخش نهج‌البلاغه، موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی، خطبه‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین (ع)، حقوق مردم، مسئولیت‌پذیری، و آموزه‌های تربیتی در حوزه جوانان و خانواده مورد تأکید قرار گرفته است.

براساس مقررات عمومی جشنواره، آثار ارسالی باید در چارچوب مفاهیم قرآنی و عترت تولید شده و از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشند. هر شرکت‌کننده می‌تواند در هر بخش حداکثر دو اثر ارسال کند و آثار باید پیش از این در جشنواره دیگری ارائه نشده باشند. رعایت حقوق مالکیت معنوی و پرهیز از استفاده غیرمجاز از موسیقی، تصاویر و سایر محتواها نیز از الزامات شرکت در جشنواره اعلام شده است.

در بخش مقررات تخصصی برای هر یک از قالب‌های هنری شرایط مشخصی در نظر گرفته شده است. در بخش موشن‌گرافی، آثار باید بین ۳۰ ثانیه تا ۳ دقیقه زمان داشته و با کیفیت حداقل Full HD (۱۰۸۰p) و در قالب MP۴ ارائه شوند. استفاده از موسیقی و صداگذاری متناسب با محتوای قرآنی و عترتی و نیز بهره‌گیری از منابع معتبر برای متن و تصاویر، از جمله الزامات این بخش است.

در بخش پادکست نیز آثار باید در بازه زمانی ۳ تا ۱۰ دقیقه تولید شده و در قالب MP۳ با کیفیت حداقل ۱۲۸kbps ارائه شوند. محتوای پادکست باید جذاب، مرتبط با موضوعات جشنواره و دارای ساختار مشخص شامل مقدمه و جمع‌بندی باشد.

در بخش عکس‌نوشته نیز آثار باید در قالب JPG یا PNG و با ابعاد استاندارد حداقل ۱۰۸۰ در ۱۰۸۰ پیکسل تولید شوند. استفاده از آیات یا روایات معتبر، طراحی خلاقانه و رعایت اصول گرافیکی از جمله معیارهای مهم در این بخش است.

داوری آثار براساس معیارهایی همچون خلاقیت، کیفیت فنی، ارتباط با موضوع قرآن و عترت و میزان تأثیرگذاری فرهنگی انجام خواهد شد و هیئت داوران متشکل از متخصصان حوزه قرآن، هنرهای دیجیتال و رسانه خواهند بود. همچنین اعلام شده است که تصمیم هیئت داوران نهایی بوده و قابل اعتراض نخواهد بود.

در بخش جوایز، برای هر یک از رشته‌ها و بخش‌ها، جوایزی در نظر گرفته شده است. در بخش‌های اصلی موشن‌گرافی و پادکست، به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۵۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد. در بخش عکس‌نوشته نیز جوایز ۱۰۰، ۵۰ و ۳۰ میلیون ریالی برای برگزیدگان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش‌های ویژه مرتبط با پیامبر اکرم(ص) و نهج‌البلاغه، جوایز مشابهی برای آثار برتر در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی یا از طریق پست الکترونیک به نشانی Quran.ayata@gmail.ir یا سایت جشنواره به نشانی jk.farhang.gov.ir ارسال کنند. دبیرخانه جشنواره در استان کرمان، شهرستان جیرفت، بلوار امام خمینی(ره)، جنب میدان انقلاب، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان مستقر است.

همچنین برای ارسال آثار در هر یک از بخش‌ها، کانال‌های تخصصی در پیام‌رسان ایتا به نشانی‌های ayat۴_moshengrafi (ویژه موشن‌گرافی)، ayat۴_aksneveshteh (ویژه عکس‌نوشته) و ayat۴_padkast (ویژه پادکست) در نظر گرفته شده است.