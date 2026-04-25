جدیدترین موضع گیری ماکرون درباره اروپای قوی و امن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، از همه طرف‌ها خواست تا صلح را برقرار کرده و آتش‌بس را در خاورمیانه، از جمله در لبنان، حفظ کنند.

در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای یونانی خود در آتن در روز شنبه، ماکرون بر لزوم ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدگی به بازگشایی مسالمت‌آمیز تنگه هرمز تاکید کرد.

وی گفت: فرانسه با همکاری حدود ۴۷ کشور، هفته گذشته اولین جلسه را برای بحث در مورد راه‌های بازگشایی مسالمت‌آمیز تنگه هرمز ترتیب داد.

رئیس جمهور فرانسه بر اهمیت دستیابی به صلح در لبنان، احیای کامل حاکمیت و ثبات این کشور و توانمندسازی دولت لبنان تاکید کرد.

او اعلام کرد که ثبات منطقه‌ای اولویت اصلی کشورش است.

درباره امور اروپا، ماکرون بیان کرد که فرانسه همچنان برای ایجاد یک اروپای قوی‌تر و امن‌تر، با حاکمیت بیشتر در دفاع و امنیت، و در عین حال افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و فناوری خود تلاش می‌کند.

او افزود که استراتژی فرانسه مبتنی بر تسریع روند اقدام مشترک اروپایی است که جایگاه اروپا را به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیکی فعال، قادر به حفاظت از اقتصاد خود، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از بخش‌های صنعتی، کشاورزی و فناوری خود، ارتقا خواهد داد.