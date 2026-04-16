به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع رسمی لبنانی در واکنش به ادعای ترامپ درباره دیدار یا تماس سران و رژیم صهیونیستی، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: ما هیچ اطلاعاتی درباره تماس قریب‌ الوقوع با طرف اسرائیلی نداریم.

بر اساس این گزارش، پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» مدعی شد که رهبران لبنان و رژیم اسرائیل ممکن است امروز با هم صحبت کنند، ژوزف عون رئیس جمهور لبنان تأکید کرد که از هرگونه تماس پیش رو با اسرائیل اطلاعی ندارد.

روزنامه صهیونیستی «تایم آو اسرائیل» هم گزارش داد: یک منبع مطلع لبنانی اعلام کرد ما از هرگونه تماس برنامه ریزی شده با طرف اسرائیلی بی اطلاع هستیم و قرار نیست از طریق کانال های رسمی درباره آن اطلاع یابیم.

شبکه تلویزیونی روسیا الیوم نیز به نقل از یک منبع رسمی در کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد: هیچ اطلاعاتی در مورد تماس ادعایی که قرار است بین جوزف عون رئیس جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، انجام شود، نداریم.

ترامپ اواخر شب گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال بدون اشاره به جزئیات نوشت: در تلاش هستیم فضای تنفسی بین اسرائیل و لبنان ایجاد کنیم. مدتی طولانی از گفتگوی سران دو طرف گذشته است، حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا (پنج شنبه) رخ می‌دهد. خوب می‌شود!

این تحولات در حالی است که سفیران لبان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن روز سه شنبه در نشستی بی سابقه با حضور وزیر امور خارجه آمریکا، درباره تشدید تنش‌ها بین دو طرف دیدار و گفتگو کردند. دیداری که با وکنش منفی بسیاری از احزاب داخلی لبنان و طرف های خارجی رو به رو شده است.