حامد شیخی کارگردان نمایش «سیاهوش» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فضای داستانی این اثر نمایشی که از اول اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج اجرای خود را آغاز کرده است، توضیح داد: این نمایش از یک جهان دیگر آغاز میشود؛ جایی که شخصیتی بهعنوان نمادی از سیاوش وارد زمین میشود و تلاش میکند در روایت سیاوش، نقش او را ایفا کند. مسیر روایت نیز بر اساس داستان سیاوش در شاهنامه پیش میرود و در نهایت به کیخسرو میرسد. فضای غالب کار نیز با بهرهگیری از عناصر نمایش آئینی و سیاهبازی شکل گرفته است.
وی با اشاره به زمان اجرای این اثر بیان کرد: «سیاهوش» نمایشی با حالوهوای آئینی و متناسب با نوروز است و در نظر داشتیم آن را در ایام نوروز روی صحنه ببریم که به دلیل وقوع جنگ این امکان فراهم نشد. با این حال، پس از آن به این جمعبندی رسیدیم که اجرای نمایش را به تعویق نیندازیم و در نخستین فرصت ممکن آن را روی صحنه ببریم.
این کارگردان تئاتر درباره وضعیت تبلیغات و جذب مخاطب در شرایط فعلی گفت: نبود بستر مناسب در فضای مجازی دیگر تنها عامل تعیینکننده برای جذب مخاطب تئاتر نیست. بهویژه با اتفاقاتی که در اواخر دی رخ داد، عملاً امکان تبلیغات در فضای مجازی مختل شد و این وضعیت بهدلیل محدودیت اینترنت بینالمللی همچنان ادامه دارد. با این حال، به نظر میرسد مخاطبان تئاتر به سطحی از آگاهی رسیدهاند که برای یافتن اجراها، مستقیماً به سامانههای فروش بلیت، خبرگزاریها و رسانهها مراجعه میکنند و کمتر وابسته به فضای مجازی هستند.
شیخی در ادامه به مسئله اقتصاد تئاتر اشاره کرد و افزود: در تئاتر، بازگشت سرمایه قطعاً یک چالش جدی است، اما تلاش ما این است که درآمد حاصل از هر اثر را مجدداً صرف تولید آثار جدید کنیم. فاطمه عبدالرحیمی بهعنوان تهیهکننده ثابت گروه، عمدتاً هزینه تولید آثار را از محل پروژههای قبلی تأمین میکند، مگر در موارد محدودی که با تهیهکنندگان دیگر همکاری داشتهایم.
وی همچنین درباره انتخاب سالن اجرا توضیح داد: برای مخاطب اهمیت دارد که نمایش در چه فضایی اجرا میشود. بهعنوان مثال، وقتی نمایشی با ساختار و مختصات نمایش ایرانی تولید میکنیم، اجرای آن در تماشاخانهای مانند سنگلج که مخاطب تخصصی این گونه نمایشی را دارد، انتخاب درستتری است. در مقابل، اجرای این آثار در سالنهای بلکباکس چندان مناسب به نظر نمیرسد. به همین دلیل معتقدم اجرای نمایشهای ایرانی در چنین فضاهایی میتواند موفقتر باشد. هرچند ممکن است میزان توجه به این گونه نمایشی نسبت به گذشته کاهش یافته باشد، اما همچنان مخاطبان خود را دارد و میتواند مورد استقبال قرار گیرد.
کارگردان «سیاهوش» در پایان درباره روند آمادهسازی این اثر گفت: تمرینات ما بهدلیل شرایط جنگ و تعطیلی سالنها، از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز شد. پس از تعطیلات نوروز، تمرینات فشردهای را پشت سر گذاشتیم و در مدتزمانی کوتاه به نتیجه مطلوب رسیدیم. خوشبختانه بهواسطه همراهی یک گروه منسجم و حرفهای، توانستیم در این بازه زمانی محدود، نمایش را آماده اجرا کنیم.
نمایش «سیاهوش» به نویسندگی و کارگردانی حامد شیخی و تهیه کنندگی فاطمه عبدالرحیمی از اول اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته است.
حامد شیخی، امید رهبر، آرزو خلیلی، مبینا طلوعی، مجتبی ترکمان، عسل بی باک، آتنا محمدزاده و اشکان هورسان گروه بازیگران نمایش هستند.
نظر شما