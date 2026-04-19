تیم مس کرمان در لیگ برتر فوتسال زنان ایران چهارم شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: لیگ برتر فوتسال زنان با رتبه چهارمی تیم فوتسال مس کرمان و بدون برگزاری سه بازی انتهایی فصل به پایان رسید.
رقابتهای فوتسال زنان پس از هفته نوزدهم با توجه به شروع جنگ با تعلیق روبرو شد و تیم مس کرمان در پایان هفته نوزدهم با ۱۰ پیروزی، ۵ تساوی و ۴ شکست با ۳۵ امتیاز در رده چهارم جدول ردهبندی قرار داشت.
فوتسالیستهای مس کرمان که باید دیدار هفته بیستم خود را برابر حفاری برگزار میکردند با تعلیق لیگ روبرو شدند و حالا با توجه به حکم انضباطی بازی استقلال با تیم مشهدی بهنفع استقلال و ۳ بر صفر شدن آن بازی و فاصله ۹ امتیازی استقلال با تیم دوم جدول یعنی پالایش نفت آبادان استقلال تهران در سه هفته مانده به پایان مسابقات با ۵۲ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و پالایش نفت آبادان با ۴۳ امتیاز در رده دوم قرار دارد.
با توجه به فاصله امتیازی و تفاضل گل در صدر جدول با تیمهای دوم و سوم و عدم امکان برگزاری مسابقات به دلیل شرایط غیرفوتبالی، هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال قهرمانی استقلال را اعلام کرد.
با این شرایط تیم فوتسال زنان مس کرمان نیز با قرار گرفتن در رده چهارم به کار خود در این رقابتها پایان داد.
تیم فوتسال زنان مس کرمان در فصلی که گذشت با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان پای به این رقابتها گذاشته بود.
مربی تیم فوتسال مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با قابل قبول دانستن عملکرد مس کرمان در لیگ برتر فوتسال زنان گفت: از لحاظ فنی لیگ امسال در سالهای اخیر جزو لیگهای خوب بود، تیمها خیلی بهتر شده بودند و بازیها یک طرفه نبود.
هانیه علیدادی افزود: همچنین با وجود تقسیم شدن ملیپوشان در تیمهای مختلف بازیها از نزدیک دنبال میشد و از نظر فنی شاهد بازیهای زیباتری بودیم.
وی ادامه داد: تیم ما تا جایی که بازیها برگزار شد نتایج خوبی کسب کرد؛ بالا و پایینهایی در نتیجهگیری داشتیم، اما با توجه به اینکه ما تنها ۲ ملیپوش داشتیم و از بچههای بومی و جوان هم در کنار با تجربهترها استفاده کردیم در کل نتیجه کسب شده خوب بود.
علیدادی، با اشاره به مصدومیتهای پیش آمده در طول فصل گفت: یکسری مصدومیتها در طول فصل داشتیم، مثلا از زهرا قلیزاده تنها تا هفته سوم توانستیم استفاده کنیم بعد از آن تا شرایطش مشخص شد و بعد جراحی کرد دیگر نتوانستیم از او استفاده کنیم.
وی افزود: یکسری محرومیتها هم در بازیهای مهم گریبان تیم ما را گرفت که دست ما را خالی کرد.
برخی داوریها در نتایج ما تاثیرگذار بود
وی با گلایه از داوری ادامه داد: در برخی بازیها چه خانگی چه خارج از خانه یکسری داوریهای ضعیف باعث محرومیتهای بازیکنان ما برای بازیهای مهم بعدی شد و از داوری بسیار متضرر شدیم، داوریهایی که در نتایج ما هم تاثیرگذار بود.
مربی تیم فوتسال زنان مس کرمان ادامه داد: برای مثال بازی که ما برابر پالایش نفت آبادان داشتیم گل سالم ما را نگرفتند که در نتیجه بازی ۲ تیم بالای جدول تاثیرگذار بود. تمام این موضوعات در کنار مصدومیتهای که در طول فصل رقم خورد و محرومیتها باعث شد که شاید در مقاطعی از فصل آنطور که بخواهیم نتایج نباشد، اما باز هم عملکردمان با توجه به شرایط تیممان خوب بوده است.
علیدادی، با اشاره به امکانات تیم در طول فصل توضیح داد: از نظر امکانات و سفرها شرایط خوبی داشتیم تا زمانی لیگ برقرار بود هم پرداختها به موقع بود.
وی گفت: تا پیش از وقفه بازیها پرداختی ما به ۶۰ درصد رسیده بود، اما از زمانی بازیها لغو شود پرداختی نداشتیم، در حالی که پرداختی تیمهایی مثل استقلال، پالایش نفت آبادان و برخی دیگر از تیمها به ۸۰ درصد رسیده و امیدواریم برای تیم ما نیز این اتفاق رقم بخورد.
گفتنی است تیم فوتسال زنان مس کرمان درحالی امسال در رتبه چهارم لیگ برتر قرار گرفت که سال گذشته توانسته بود با صعود به لیگ برتر سهیمه کرمان را به ۲ تیم در این رقابتها برساند.
