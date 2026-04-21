لیگ زنان و یک تصمیم نصفه/ چرا سرنوشت ۳ دیدار حساس هنوز مشخص نیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز جنگ تحمیلی میان ایران- آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتسال زنان با وقفه مواجه شد و در ادامه سه هفته پایانی این رقابتها نیز برگزار نشد و ناتمام باقی ماند. این وضعیت فدراسیون و سازمان لیگ را بر آن داشت تا برای تعیین تکلیف جدول به تصمیمگیریهای انضباطی و مدیریتی روی بیاورند. در حالی که صدور یک رأی انضباطی تکلیف قهرمان را مشخص کرد ابهام در سایر بخشهای حیاتی جدول پرسشهایی را درباره نحوه مدیریت لیگ زنان در مقایسه با بخش مردان ایجاد کرده است.
تصمیم انضباطی و تعیین قهرمان
یکی از دیدارهای کلیدی که سرنوشت صدر جدول را مشخص میکرد مسابقه میان تیمهای هیئت فوتبال خراسان رضوی و استقلال تهران بود. این بازی با حواشی و تخلفاتی همراه بود که در نهایت کار را به کمیته انضباطی کشاند. بر اساس گزارشها تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی به دلیل نیمهتمام گذاشتن مسابقه با شکست ۳ بر صفر انضباطی مواجه شد.
این حکم در حالی که برای تیم مشهدی جریمه نقدی و برای یکی از عوامل استقلال محرومیت و جریمه نقدی به همراه داشت عملاً قهرمانی استقلال را قطعی کرد. با توجه به اختلاف امتیاز قابل توجه استقلال با رقبای خود در صدر جدول این رأی انضباطی پایانبخش رقابت قهرمانی بود و استقلال را به عنوان قهرمان فصل معرفی کرد.
ابهام در سرنوشت نایبقهرمانی و سقوط
با وجود روشن شدن تکلیف قهرمان هنوز سرنوشت کامل لیگ برتر فوتسال زنان در بخشهای مهمی مانند نایبقهرمانی و تیمهای سقوطکننده به طور رسمی اعلام نشده است. این بلاتکلیفی به یکی از چالشهای اصلی باشگاهها تبدیل شده است. تعیین جایگاه نهایی تیمها نقشی مستقیم در برنامهریزی فصل آینده، جذب بازیکنان و مسائل مالی دارد. باشگاهها برای بستن قرارداد با بازیکنان و حامیان مالی برای فصل آتی نیاز به شفافیت در مورد وضعیت مالی و جایگاه لیگ خود دارند.
مقایسه با مدیریت لیگ مردان
این وضعیت در حالی رخ میدهد که در فوتسال مردان در شرایط مشابه و حتی با وجود حساسیتهای بالای جدول مسابقات تا هفته پایانی برگزار شد و در نهایت تکلیف قهرمان فصل و تیمهای سقوطکننده به صورت کامل و شفاف مشخص شد. این تفاوت در نحوه تصمیمگیری پرسشهایی را درباره اولویتبندی و اهمیتدهی به بخش زنان ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند که در شرایط بحرانی مدیریت لیگ زنان با رویکردی متفاوت از لیگ مردان به سرعت به سمت توقف و صدور رأی انضباطی حرکت کرده است.
پیامدها و انتظار برای تصمیم نهایی
ابهام در اعلام نتایج نهایی بیش از هر چیز باشگاهها را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. عدم قطعیت در مورد جایگاه نهایی میتواند بر انگیزه بازیکنان و روند آمادهسازی تیمها برای فصل آینده تأثیر منفی بگذارد. در چنین شرایطی انتظار میرود سازمان لیگ هرچه سریعتر با اتخاذ یک تصمیم نهایی و جامع تکلیف جدول این رقابتها را مشخص کند تا پرونده فصل جاری فوتسال زنان به شکل رسمی بسته شود و باشگاهها بتوانند برنامهریزی خود را آغاز کنند.
