به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر شنبه در نشست نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی استان اصفهان که با حضور استاندار برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم انقلاب را تبریک گفت.

وی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی رمضان و اهداف دشمن در آن مقطع اظهار کرد: دشمن در آن جنگ به دنبال تغییر نظام سیاسی، تجزیه کشور و نابودی تمدن ایرانی بود، اما در دستیابی به این اهداف ناکام ماند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان افزود: رشادت‌ها و ایثارگری‌های نیروهای مسلح در کنار وحدت، همبستگی و خرد جمعی ملت ایران موجب شد تا تهدیدهای دشمن به فرصتی برای تقویت همگرایی ملی تبدیل شود و پایه‌های انسجام داخلی بیش از پیش استحکام یابد.

وی با بیان اینکه دفاع ملی تنها به قدرت سخت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: فرصت‌شناسی، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و بهره‌گیری از دیپلماسی فعال و هوشمند نیز از ارکان مهم منظومه دفاع ملی به شمار می‌رود.

درویشی در ادامه با تأکید بر نقش سازوکارهای مردم‌سالارانه در تقویت انسجام اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین جلوه‌هایی که می‌تواند وحدت ملی را به انسجام عملی تبدیل کند، انتخابات است؛ چرا که انتخابات در عین رقابت سیاسی، موجب افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی در میان افکار عمومی می‌شود.

وی افزود: در این میان احزاب و جریان‌های سیاسی نقش مهمی در توسعه فضای سیاسی، افزایش گفت‌وگوهای سیاسی و تقویت رقابت سالم انتخاباتی دارند و می‌توانند زمینه حضور پررنگ‌تر مردم در پای صندوق‌های رأی را فراهم کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان همچنین به آخرین وضعیت آمادگی استان برای برگزاری انتخابات پیش‌رو اشاره کرد و گفت: با وجود حمله اخیر به یکی از مراکز حاکمیتی استان، تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات اندیشیده شده و روند امور اجرایی و نظارتی مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: در ابتدای برنامه‌ریزی‌ها قرار بود انتخابات به صورت تمام‌الکترونیک برگزار شود، اما در نهایت تصمیم بر این شد که انتخابات در شهر اصفهان به صورت تمام‌الکترونیک و در سایر شهرهای استان به شکل نیمه‌الکترونیک برگزار شود.

درویشی توضیح داد: در مدل نیمه‌الکترونیک، فرآیند احراز هویت رأی‌دهندگان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اما رأی‌گیری با استفاده از تعرفه‌های کاغذی صورت خواهد گرفت.

وی درباره احتمال تغییر زمان برگزاری انتخابات نیز گفت: بررسی این موضوع در وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است و استان‌ها تابع تصمیمات نهایی نهادهای بالادستی خواهند بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر اهمیت نقش احزاب در مدیریت فضای سیاسی جامعه خاطرنشان کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند با کمک به افزایش مشارکت عمومی و حفظ آرامش فضای سیاسی، زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی را فراهم کنند.

وی این نشست را فرصتی برای تقویت گفت‌وگو، تعامل و هم‌افزایی میان دولت و جریان‌های سیاسی استان دانست و ابراز امیدواری کرد که در انتخابات پیش‌رو شاهد حضور گسترده و پررنگ مردم باشیم.