تعویق اعلام زمان انتخابات خبرگان رهبری و شوراها تا دو ماه پس از جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی یعقوبی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانههای گروهی با بیان اینکه روند انتخابات میاندورهای طبق دستور ۱۳ دیماه آغاز شده بود، افزود: هیأتهای نظارت در سطح استان و شهرستان تشکیل و همایشها و دورههای آموزشی برای ۳۰۰ هزار ناظر شورای نگهبان برگزار شده است.
وی افزود: ثبتنام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان بین ۱۹ تا ۲۵ دی انجام و بررسی صلاحیتها طی ۷۰ روز ادامه داشت که نهایتاً فهرست نهایی در ۲۵ فروردین اعلام و تبلیغات نامزدها از ۲۶ فروردین آغاز شده بود، اما طبق مصوبه جدید، همه مراحل پس از پایان جنگ و ارائه تقویم تازه انتخابات از سر گرفته میشود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی تأکید کرد: از اکنون تا زمان اعلام برنامه جدید، هرگونه فعالیت تبلیغاتی در فضای حقیقی و مجازی ممنوع و تخلف محسوب میشود.
وی به تشکیل کمیسیون بازرسی تبلیغات در استان اشاره کرد و گفت: استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات اکیداً ممنوع است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، با توجه به تعویق انتخابات مجلس خبرگان رهبری وشورای اسلامی شهر و روستا، پس از اعلام پایان جنگ تقویم زمانبندی شده ظرف ۲ ماه ارائه میشود.
