رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر: نامزدها منتظر اعلام زمان تبلیغات باشند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تصویب شورای عالی امنیت ملی، برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به تعویق افتاده است.

وی با اشاره به جزییات این مصوبه افزود: بر اساس این تصمیم، زمانبندی جدید برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، حداکثر دو ماه پس از پایان قطعی جنگ تحمیلی، اعلام خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد:این تصمیم بر اساس ملاحظات ملی، درخواست احزاب، شرایط کشور و از طریق تصویب در شورای عالی امنیت ملی، به مرحله اجرا درآمده است.

روند فعالیت‌ها متوقف نخواهد شد

وی اضافه کرد: با تحقق پیروزی کامل کشورمان در جنگ تحمیلی سوم و فراهم شدن شرایط مناسب، با مشارکت حداکثری و بی‌سابقه مردم، شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه خواهیم بود؛ انتخاباتی که تجدید بیعت مجدد آحاد ملت با آرمان‌های بلند و اصیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امامان انقلاب خواهد بود.

جهانیان همچنین با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه و زحمات تمامی دست‌اندرکاران انتخابات در سطح استان بوشهر، از جمله اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت، تأکید کرد: با وجود تغییر در زمان‌بندی، روند فعالیت‌ها متوقف نخواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تصریح کرد: ادامه فرایند انتخابات بر اساس برنامه‌های اعلامی از سوی وزارت کشور، با همان جدیت، دقت و نظارت مستمر عزیزان در هیئت‌های اجرایی و نظارت ادامه خواهد یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از نامزدهای انتخابات در استان بوشهر درخواست کرد که در این بازه زمانی ضمن حفظ آرامش و تمرکز بیشتر بر برنامه‌های خود، با توجه به قوانین و مقرارت، منتظر شروع دوره جدید تبلیغات برای معرفی برنامه‌ها و توانمندی‌های خود باشند.