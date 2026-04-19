۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

۳.۳ تن کود قاچاق با اشراف اطلاعاتی پلیس در میامی کشف و ضبط شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف محموله سه تنی کود شیمیایی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: متهمان دستگیر و پرونده آن‌ها به مراجع قضایی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ سید مهدی موسوی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی میامی اعلام کرد: ماموران انتظامی پاسگاه نردین با اشراف اطلاعاتی و همکاری بسیج، حین برقراری ایست و کنترل در محور مواصلاتی، به دو دستگاه خودروی نیسان با بار کود شیمیایی، مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران در بررسی بار نیسان، سه تن و ۳۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه این خودروها برای سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی انتقال داده شدند گفت: کارشناسان ارزش کودهای کشف شده را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

موسوی ادامه داد: پرونده در این رابطه تشکیل و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند

