بانکهای دزفول باتسریع پرداخت وام‌ ازدواج واشتغال به تکلیف خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز مرداس عصر امروز یکشنبه در نشست مشترک با برخی مدیران بانکی شهرستان به بررسی چالش‌های بانکی شهرستان پرداخت و اظهار کرد: رفع موانع اداری در شبکه بانکی و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، از اولویت‌های اصلی مدیریت عالی شهرستان است.

مرداس با اشاره به نقش مستقیم نظام بانکی در میزان رضایتمندی اجتماعی، تصریح کرد: پاسخگویی به‌موقع به مطالبات مردم و ساده‌سازی فرآیند پرداخت تسهیلات، انتظاری جدی از شبکه بانکی است.

وی تاکید کرد: بانک‌ها باید با تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج و اشتغال‌زایی به تکالیف قانونی خود در قبال جوانان و جویای کار عمل کنند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تقویت بخش تولید تاکید کرد و افزود: برای دستیابی به رونق اقتصادی شهرستان، ضروری است سهم تسهیلات اختصاص یافته به واحدهای تولیدی و صنایع افزایش یابد تا بانک‌ها به عنوان بازوی پشتیبان در کنار کارآفرینان قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مدیران بانکی نیز گزارشی از وضعیت منابع، مصارف و چالش‌های موجود در مسیر پرداخت تسهیلات ارائه کرده و نسبت به پیگیری مطالبات فرمانداری در جهت بهبود خدمات‌رسانی به مردم دزفول قول مساعد دادند.