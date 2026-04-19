۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

بانکهای دزفول باتسریع پرداخت وام‌ ازدواج واشتغال به تکلیف خود عمل کنند

دزفول - سرپرست فرمانداری دزفول گفت: بانک‌ها باید با تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج و اشتغال‌زایی، به تکالیف قانونی خود در قبال جوانان و افراد جویای کار عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز مرداس عصر امروز یکشنبه در نشست مشترک با برخی مدیران بانکی شهرستان به بررسی چالش‌های بانکی شهرستان پرداخت و اظهار کرد: رفع موانع اداری در شبکه بانکی و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، از اولویت‌های اصلی مدیریت عالی شهرستان است.

مرداس با اشاره به نقش مستقیم نظام بانکی در میزان رضایتمندی اجتماعی، تصریح کرد: پاسخگویی به‌موقع به مطالبات مردم و ساده‌سازی فرآیند پرداخت تسهیلات، انتظاری جدی از شبکه بانکی است.

وی تاکید کرد: بانک‌ها باید با تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج و اشتغال‌زایی به تکالیف قانونی خود در قبال جوانان و جویای کار عمل کنند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تقویت بخش تولید تاکید کرد و افزود: برای دستیابی به رونق اقتصادی شهرستان، ضروری است سهم تسهیلات اختصاص یافته به واحدهای تولیدی و صنایع افزایش یابد تا بانک‌ها به عنوان بازوی پشتیبان در کنار کارآفرینان قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مدیران بانکی نیز گزارشی از وضعیت منابع، مصارف و چالش‌های موجود در مسیر پرداخت تسهیلات ارائه کرده و نسبت به پیگیری مطالبات فرمانداری در جهت بهبود خدمات‌رسانی به مردم دزفول قول مساعد دادند.

