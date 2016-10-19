پرداخت مطالبات بیمه ای کشاورزان دزفول تا هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون روغنی زادگان ظهر امروز چهارشنبه در نشست کارگروه منطقه ای بررسی خسارت وارده به کشاورزان با موضوع استمهال تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: فهرستی از خسارت وارده به بخش کشاورزی دزفول با نظارت جهاد کشاورزی و کارگروه محلی از سوی بانک های عامل تعیین و به مدیریت بحران خوزستان و کشور ارسال شده است.

وی افزود: مطابق با محاسبه و ارزیابی صورت گرفته کشاورزان دزفول در سال زراعی ۹۴ ـ ۹۳ حدود ۴۰ میلیارد تومان و در سال جاری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان از بیمه طلب دارند.

رئیس عمران و برنامه ریزی فرمانداری دزفول با بیان اینکه استاندار خوزستان برای پرداخت این خسارت ناشی از سیل و مطالبات کشاورزان از بیمه به صورت مستقیم به مکاتبه با رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخته است، گفت: امیدوار هستیم نتیجه این پیگیری ها تخصیص ۱۰۰درصدی مطالبات باشد.

وی از پرداخت یک چهارم مطالبات بیمه ای سال ۹۳ ـ ۹۴ کشاورزان دزفول در روزهای گذشته خبر داد و عنوان کرد: تا هفته آینده نیز تمامی این مطالبات بیمه ای پرداخت خواهد شد.

روغنی زادگان بیان کرد: خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل کشاورزان، دامداران واحدهای مرغداری، جنگل داران، مرتع داران و دیگر زیرمجموعه های بخش کشاورزی هستند.

رئیس عمران و برنامه ریزی فرمانداری دزفول در پایان گفت: بر اساس دستور صادره از سوی استاندار خوزستان، تمام بانک های عامل موظف هستند ظرف دو هفته این دستورالعمل آئین نامه را اجرایی کنند و هیچ گونه بهانه ای قابل توجیه نخواهد بود