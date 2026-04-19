به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی و سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم «مرتضی آوینی» در شهر سمنان به اثر گذاری هنر در تاریخ اسلام اشاره کرد و افزود: اشعار شعرای بزرگ کشور در بزنگاه های حساس تاریخ توانسته اثر گذاری موثر داشته باشد.

وی با یادآوری این موضوع که رهبر شهید همواره جوان ها را سرودن اشعار عمیق و دارای مضمون دعوت می کرد، ادامه داد: ایشان به ادبیات و شعر علاقه مند بود که امیدواریم اشعار متعدد ایشان به زودی منتشر شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر اینکه اشعار حماسی در اجتماعات مردمی شب های اقتدار اثر گذاری خوبی دارد، بیان کرد: این اشعار باعث دمیدن جان تازه به اجتماعات می شود.

مطیعی برای شاعران و هنرمندان جوان استان سمنان آرزوی موفقیت کرد و افزود: این نسل انقلابی از هنرمندان و شاعران انقلاب باید اثرگذاری خود را در مشکلات و بحران اجتماعی و سیاسی حفظ کنند.

وی افزود: امروز فضای شعر مملو از حماسه و اقتدار است و این را به وضوح در شب‌های اقتدار و محافل می‌توان مشاهده کرد.

به گزارش مهر، تجلیل از هنرمندان و اساتید و فعالان هنر انقلاب و همچنین خانواده شهید علیرضا دوست محمدی از شهدای جنگ رمضان بخشی از مراسم بود.