به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح یکشنبه شب در هشتمین نشست قرارگاه مقاومت مردمی با حضور جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی، بسیجیان و معتمدین محلی در مسجد الغدیر برازجان به تبیین ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و مستندسازی رویدادهای مردمی پرداخت.



امام جمعه دشتستان با تأکید بر اهمیت مستندسازی اجتماعات پرشور مردمی برای ثبت در تاریخ، اظهار کرد: ثبت و ضبط این حرکت‌ها، علاوه بر انتقال تجربه به نسل‌های بعد، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌شود.



وی با اشاره به ضرورت تقلیل برنامه‌ها و کاهش زمان اجرای فعالیت‌ها همراه با ارتقای کیفیت، افزود: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید هدفمند، مختصر و اثرگذار باشند تا ضمن جلوگیری از فرسایشی شدن، اثربخشی بیشتری داشته باشند.



امام‌ جمعه دشتستان همچنین بر طرح موضوعات نو در سخنرانی‌ها تأکید کرد و گفت: محورهایی همچون سبک زندگی اسلامی، سواد رسانه‌ای، جوانی جمعیت و دیگر مباحث مورد نیاز جامعه باید با ادبیات روز و متناسب با نیاز نسل جوان مطرح شود تا کارکرد تربیتی و هدایتی فعالیت‌ها تقویت شود.



در ادامه نشست، اعضای قرارگاه به بررسی راهکارهای اجرایی، هماهنگی بین گروه‌ها و برنامه‌ریزی رویدادهای پیش رو پرداختند و مقرر شد کمیته‌های تخصصی برای پیگیری مطالب مطرح‌ شده فعال‌تر شوند.