۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

 امام جمعه دشتستان: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هدفمند باشند

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید هدفمند، مختصر و اثرگذار باشد تا ضمن جلوگیری از فرسایشی شدن، اثربخشی بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح یکشنبه شب در هشتمین نشست قرارگاه مقاومت مردمی با حضور جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی، بسیجیان و معتمدین محلی در مسجد الغدیر برازجان به تبیین ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و مستندسازی رویدادهای مردمی پرداخت.

امام جمعه دشتستان با تأکید بر اهمیت مستندسازی اجتماعات پرشور مردمی برای ثبت در تاریخ، اظهار کرد: ثبت و ضبط این حرکت‌ها، علاوه بر انتقال تجربه به نسل‌های بعد، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تقلیل برنامه‌ها و کاهش زمان اجرای فعالیت‌ها همراه با ارتقای کیفیت، افزود: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید هدفمند، مختصر و اثرگذار باشند تا ضمن جلوگیری از فرسایشی شدن، اثربخشی بیشتری داشته باشند.

امام‌ جمعه دشتستان همچنین بر طرح موضوعات نو در سخنرانی‌ها تأکید کرد و گفت: محورهایی همچون سبک زندگی اسلامی، سواد رسانه‌ای، جوانی جمعیت و دیگر مباحث مورد نیاز جامعه باید با ادبیات روز و متناسب با نیاز نسل جوان مطرح شود تا کارکرد تربیتی و هدایتی فعالیت‌ها تقویت شود.

در ادامه نشست، اعضای قرارگاه به بررسی راهکارهای اجرایی، هماهنگی بین گروه‌ها و برنامه‌ریزی رویدادهای پیش رو پرداختند و مقرر شد کمیته‌های تخصصی برای پیگیری مطالب مطرح‌ شده فعال‌تر شوند.

