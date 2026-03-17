به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، فیلم سینمایی «آلرژی» به کارگردانی محمد داوود عسکری و فیلم سینمایی «شکار حلزون» به کارگردانی محسن جسور از چهارشنبه 27 اسفند در سینماهای منتخب گروه سینمایی «هنروتجربه» اکران میشوند.
فیلم سینمایی «آلرژی» به کارگردانی محمد داوود عسکری و تهیهکنندگی محمد کامبیز دارابی و احمد کاوری با حضور بازیگرانی همچون حسین سلیمانی، سهند جاهدی، بهار قاسمی، روناک پوریادگار، سید علی صالحی ساخته شده است.
فیلم سینمایی «آلرژی» یک فیلم درام حادثهای و جادهای است و در خلاصه داستان آن آمده است: ۲ زوج جوان، برای رفتن به مراسم عروسی همدانشگاهی سابقشان در روستایی مرزی، ماشینشان را گلکاری کرده و به دل جادههای کوهستانی و برفی میزنند؛ اما بر اثر حادثهای از مسیر منحرف میشوند.
فیلم سینمایی «شکار حلزون» به کارگردانی محسن جسور و تهیهکنندگی مصطفی سلطانی با حضور بازیگرانی همچون حسین پاکدل، زندهیاد حسام محمودی، فرناز زوفا، محمد رسول صفری، رابعه مدنی، مسعود عجمی، یاسمن ترابی، علیاکبر قاضی نظام ساخته شده است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مینو زنی رنجکشیده و سرپرست خانواده برای تأمین هزینههای زندگی توسط پسر پیرمردی ازکارافتاده بهعنوان پرستار پیرمرد استخدام میشود. شرط پسر برای استخدام پرستار، محرم شدن و ازدواج موقت با پیرمرد است تا بتواند از او نگهداری کند. مینو شرط را پذیرفته و به عقد پیرمرد درمیآید و پس از کوچ کردن به منزل پیرمرد اتفاقاتی پیش میآید که زندگی مینو و پیرمرد و پسر پیرمرد را دستخوش ماجراهایی میکند.
این ۲ فیلم بهعنوان اکران نوروز 1405 گروه سینمایی «هنروتجربه» از روز چهارشنبه 27 اسفند در سینماهای منتخب گروه «هنروتجربه» اکران میشوند.
