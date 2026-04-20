به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد، با اعلام خبر تحویل دومین سری اتوبوس‌های برقی «زیما» به ۱۰ دستگاه، مجموع تحویل‌ها از قرارداد ۱۰۴ دستگاهی را ۱۵ دستگاه عنوان کرد و افزود: «این اتوبوس‌ها که محصول شرکت شتاب هستند، گام مهمی در جهت بومی‌سازی فناوری حمل‌ونقل پاک محسوب می‌شوند و در خطوط شهری تهران به کار گرفته خواهند شد.»

علیزاده با اشاره به تحولات اخیر در نوسازی ناوگان، جزئیات بیشتری را تشریح کرد: «اخیراً ۹۵ دستگاه اتوبوس جدید شامل ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی تک‌کابین از قرارداد ۲۵۰۰ دستگاهی که تا کنون ۵۰۰ دستگاه آن تحویل و در خطوط فعال شده، به ناوگان اضافه شده است. همچنین ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸ متری چینی در خطوط تندرو و تعدادی اتوبوس دیزلی از تولیدکنندگان داخلی نیز به ناوگان ملحق شده‌اند.»

وی با تأکید بر برنامه جامع نوسازی و توسعه ناوگان، اظهار داشت: «تلاش ما بر این است که با سرعت بخشیدن به روند ورود اتوبوس‌های جدید، نیازهای ضروری شهر را مرتفع سازیم.این اتوبوس‌ها با تنوع در نوع (برقی، دوکابین، دیزلی) و از تولیدکنندگان داخلی و خارجی، پاسخگوی نیازهای متنوع خطوط مختلف شهر تهران خواهند بود.»

مدیرعامل شرکت واحد، با بیان اینکه اتوبوس‌های برقی «زیما» با بدنه مونوکوک، پیمایش بالا و رعایت استانداردهای بین‌المللی طراحی و بهینه‌سازی شده‌اند، به موفقیت این پروژه بومی اشاره کرد: «ایران با توانمندی در طراحی و تولید این اتوبوس‌ها، به جمع کشورهای پیشرو در این حوزه پیوسته است. »

همچنین آمار نوسازی و بازسازی ناوگان در دوره ششم مدیریت شهری نیز حاکی از فعالیت گسترده در این زمینه است؛ به طوری که ۲٬۰۸۹ دستگاه اتوبوس نوسازی و حدود ۵۰۰ دستگاه بازسازی شده‌اند. این اقدامات در راستای کاهش آلودگی هوا، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رفاه شهروندان تهرانی صورت می‌گیرد.