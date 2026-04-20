تأثیر اختلال در تنگه هرمز بر بازار جهانی کود و امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، اسحاق بندانی، رئیس گروه کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه تنگه هرمز تنها گذرگاهی برای انرژی نیست، اظهار کرد که این تنگه یکی از نقاط حساس ژئوپلیتیک و مسیر اصلی حملونقل مواد اولیه، بهویژه کود شیمیایی بهعنوان نهاده مهم کشاورزی است. به گفته او، اختلالات ایجادشده در این منطقه میتواند نه تنها هفتههای پیشرو، بلکه ماههای آینده نیز تأمین غذای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قابلتوجه قیمت کود اوره، بندانی گفت: تنگه هرمز نباید تنها بهعنوان یک مسیر انرژی دیده شود؛ این گذرگاه در حملونقل کود، انرژی و کالاهای حساس نقش مهمی دارد. وی توضیح داد که سهم عبور کالاهای غذایی از این تنگه نسبتاً محدود است، اما تولید اوره بهشدت به گاز طبیعی وابسته بوده و برای تولید هر تن آمونیاک، حدود ۲۸ تا ۳۳ میلیون بیتییو گاز نیاز است.
او افزود که حدود ۱۹ تا ۲۲ درصد تجارت LNG جهان از مسیر هرمز انجام میشود و هرگونه اختلال در این بخش، صنایع پاییندستی از جمله آمونیاک را تحت فشار قرار میدهد. همچنین حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد تجارت دریایی انواع کود از مسیر خلیج فارس عبور میکند که در مورد اوره حدود ۳۰ درصد، آمونیاک ۲۵ تا ۳۰ درصد و فسفات حدود ۲۵ درصد است. بندانی تأکید کرد که این مسئله میتواند مستقیماً بر زنجیره تأمین نهادههای کشاورزی اثر بگذارد.
او با اشاره به رشد قیمتها افزود: در حالی که قیمت نفت برنت طی این مدت ۴۶ درصد افزایش یافته، بهای اوره که پیش از تحولات اخیر حدود ۴۰۰ تا ۴۶۰ دلار بود، اکنون به ۷۰۰ تا ۷۵۰ دلار رسیده و رشدی ۵۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.
در بخش دیگری از گفتگو، بندانی درباره اثر افزایش قیمت یا کمبود کود بر تولید محصولات کشاورزی گفت: در کشاورزی مدرن، ۱۵ تا ۴۵ درصد هزینهها به کود و انرژی وابسته است و بحران در تأمین این مواد میتواند یا هزینه تولید را افزایش دهد، یا به مصرفکننده منتقل شود، یا باعث کاهش مصرف و در نهایت کاهش تولید شود. او هشدار داد که با از دست رفتن زمان مناسب کشت، کمبود غذا در مراحل بعد میتواند به بحران جدی تبدیل شود.
وی درباره کشورهای حوزه خلیج فارس نیز توضیح داد که این کشورها به دلیل محدودیتهای سرزمینی، منابع آبی محدود و وابستگی بالا به واردات غلات و نهادهها، اکنون با چالشهای بیشتری روبهرو هستند. به گفته او، تنها در بندر جبلعلی و بندر خلیفه روزانه حدود ۲۷۴ هزار تن کالا باید وارد شود و هرگونه اختلال، فشار قابل توجهی ایجاد خواهد کرد. بندانی افزود که امارات ۸۰ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را وارد میکند و این وضعیت میتواند طی ۶ تا ۹ ماه آینده اثرات جدی داشته باشد.
او در بخش پایانی گفتگو درباره بازگشت قیمتها پس از عادیسازی شرایط گفت: ظرفیتهای از دسترفته تولید به سرعت قابل جبران نیست و حتی اگر وضعیت تثبیت شود، از دست رفتن فصل کشت در برخی کشورها باعث میشود که آثار بحران حداقل یک سال ادامه داشته باشد. بندانی تأکید کرد که این موضوع نهتنها بر کشورهای منطقه، بلکه بر اروپا نیز اثر میگذارد و پیامدهای آن در حوزه انرژی، گاز، کود، گلخانه، خوراک دام و صنایع مرتبط قابل مشاهده خواهد بود.
