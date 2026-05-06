به گزارش خبرنگار مهر، برنج دومین محصول پرمصرف بخش کشاورزی در کشور است. بیش از دوم‌سوم نیاز این بازار، از تولید داخل تامین و حدود یک میلیون تا ۱.۵ میلیون تن وارد می‌شود.

پیش از جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی حدود ۶۰ درصد برنج مورد نیاز از هند و ۴۰ درصد از پاکستان تامین می‌شد. در حال حاضر با وجود شرایط جنگی، تجارت ایران از مرزهای دریایی به مرزهای خاکی تغییر کرده و قرار است بخش زیادی از کالاهای اساسی از مرز استان‌های شرقی و غربی وارد شود.

کریم اخوان‌اکبری، عضو هئیت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج درباره وضعیت واردات و تامین بازار برنج کشور به خبرنگار مهر، گفت: برنج‌های موجود در گمرکات کشور ترخیص و در شبکه توزیع قرار دارند. بخشی از محموله‌ها با وجود بار زدن کشتی‌ها در کشور مبدا، با آغاز جنگ و خطرات موجود، حرکت نکردند.

وی با بیان این که برنج پاکستانی را می‌توان از مرز زمینی وارد کرد، افزود: اما مسئله فعلی طلب تجار پاکستانی است و آنها با تجار ایرانی که بدهکار هستند همکاری نمی‌کنند.

وی درباره این بدهی توضیح داد: پیش از حذف ارز ترجیحی، محموله‌های زیادی از کشورهای هند و پاکستان با خرید اعتبار و با احتساب قیمت ارز ۲۸.۵۰۰ تومان وارد و در بازار توزیع شد. در حال حاضر، بیش از یک سال است که دولت مطالبات معوق واردکنندگان را نپرداخته و هنوز تصمیمی مبنی بر این که قرار است این بدهی چگونه پرداخت شود، گرفته نشده است.

این مسئول صنفی با بیان این که موجودی برنج خارجی کشور تا اوایل خرداد پاسخگو است، اظهار کرد: اگر مطالبات پرداخت و نقدینگی مورد نیاز تامین نشود، به دلیل محدودیت‌ فروش اعتباری از سوی کشورهای مبدا، بارهای ارسالی کاهش خواهند یافت.

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به افزایش هزینه واردات در سال جاری با وجود شرایط جنگی کشور، تصریح کرد: پیش از حذف ارز ترجیحی، عوارض و هزینه‌ها در گمرکات با ارز ۲۸.۵۰۰ تومان محاسبه و اخذ می‌شد که در هر کیلوگرم حدود ۱۲ هزار تومان بود اما، در حال حاضر با نرخ دلار ۱۳۰ تا ۱۳۲ هزار تومانی تالار اول این مبلغ بین ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان است در حالی که انتظار می‌رود در این شرایط ویژه دولت کمک کرده و این هزینه‌ها را کاهش دهد.