به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح جمعه با حضور در مناطق آسیب‌دیده استان که در پی حملات اخیر دشمن دچار خسارت شده‌اند، از نزدیک در جریان وضعیت این مناطق و میزان خسارات وارد شده قرار گرفت.

استاندار اصفهان در جریان این بازدید میدانی با بررسی بخش‌های مختلف آسیب‌دیده، روند امدادرسانی و اقدامات انجام شده برای مدیریت شرایط را مورد ارزیابی قرار داد و با مسئولان محلی، نیروهای امدادی و برخی از ساکنان منطقه گفت‌وگو کرد.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، خدمات‌رسان و دستگاه‌های اجرایی فعال در محل، بر ضرورت تسریع در عملیات بازسازی و ساماندهی مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد و اظهار داشت: بازگرداندن سریع شرایط عادی به این مناطق از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است.

جمالی‌نژاد با اشاره به لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود در استان برای جبران خسارات افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و مجموعه‌های مرتبط باید با هماهنگی کامل و استفاده از حداکثر توان در روند بازسازی و خدمات‌رسانی مشارکت کنند تا شرایط پایدار در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این مناطق برقرار شود.

استاندار اصفهان همچنین با تأکید بر جدیت مدیریت استان در پیگیری روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده گفت: تصمیمات لازم برای تسهیل در ارائه خدمات و جبران خسارات در حال اتخاذ و اجرا است و روند اقدامات تا بازگشت کامل شرایط عادی ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه بر رعایت نکات ایمنی و اصول خودمراقبتی در جریان عملیات پاکسازی و بازسازی تأکید کرد و دستورات لازم را برای تسریع در انجام اقدامات اجرایی صادر کرد.

در این بازدید، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه امدادرسانی، ارزیابی خسارات و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بازسازی و تداوم خدمات‌رسانی به ساکنان مناطق آسیب‌دیده ارائه کردند.