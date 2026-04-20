غفارزاده: ۵۶ درصد مخازن سدهای بزرگ آذربایجان شرقی پر است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده روز دوشنبه با ارائه گزارشی از وضعیت بهره برداری آبی مخازن سدهای استان در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهارکرد: از اول سال آبی یعنی از اول مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون ۳۱۸.۲ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای بزرگ استان شده؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، ۲۰۰.۹ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان شده بود، یعنی در سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ روان آبهای ورودی به مخازن سدها نسبت به سال قبل ۵۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‎‌ای آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر با وجود مصرف بهینه آب و با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، مجموع ذخایر آبی در مخازن سدهای بزرگ استان ۱۲ درصد بیشتر از سال قبل است.

وی ادامه داد: در حال حاضر۵۶ درصد از مخازن سدهای بزرگ استان پر شده و ۴۴درصد از ظرفیت آنها خالی است.

غفارزاده در خصوص وضعیت سدهای کوتاه در سال آبی جاری نیز گفت: سدهای کوتاه در حال آبگیری استان ۵۵ مورد بوده که در سطح استان گسترده و پراکنده هستند و عمدتاً برای بهبود معیشت روستائیان احداث شده‌اند و در حال حاضرحدود ۸۵درصد ظرفیت مخازن این سدها پرشده است. سدهای کوتاه عمدتاً به صورت خارج از بستر رودخانه احداث شده‌اند و با توجه به شرایط و وضعیت بارندگی در حوضه‌های مربوطه، نسبت به آبگیری این سدها اقدام شده و در حال انجام است.

وی با تاکید بر لزوم مصرف بهینه و مدیریت مصرف آب علی‌رغم افزایش بارش‌ها یادآور شد: با توجه به بارش‌های مناسب روزهای اخیر بیش از هشت مورد از سدهای کوتاه سرریز کرده است.