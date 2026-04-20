به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، سه نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سید جواد روشن، «کانگوروی ژاپنی» به کارگردانی مسعود میرطاهری و «بیست و چهار» به کارگردانی علی حیدری طی روزهای سوم تا ششم اردیبهشت آغازگر فعالیت‌های اجرایی تئاتر شهر طی سال جدید در تالار قشقایی، تالار سایه و کارگاه نمایش این مجموعه می‌شوند.

نمایش «زندانی خیابان دوم» به نویسندگی نیل سایمون، ترجمه شهرام زرگر و بازی (به ترتیب ورود) خیام وقار کاشانی، الهه شه‌پرست و وحید نفر از روز سوم اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان در تالار قشقایی روی صحنه می‌رود.

«بیست و چهار» هم عنوان دیگر نمایش تئاتر شهر است که از روز چهارم اردیبهشت به نویسندگی و کارگردانی علی حیدری و بازی امیر جوادی، رومینا بختیاری، مرتضی یعقوب‌پور، علیرضا بهرامی، محمدعلی سهامی، محمدعلی تقی زاده، امیرمحمد ملکی و حسین شکری ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان در کارگاه نمایش این مجموعه اجرای خود را آغاز می‌کند.

«کانگوروی ژاپنی» به نویسندگی علیرضا آرا ، پوپک رحیمی و ژان میشل ریب و کارگردانی مسعود میرطاهری هم از روز ششم اردیبهشت ساعت ۲۰:۱۵ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان پذیرای مخاطبان تئاتر است.

(به ترتیب ورود) حامد اسماعیلی، مائده شهوازیان، معین پورموسوی، علیرضا رشیدی، پریسا فصیح، محمد مازندرانی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

طی روزهای پیش رو برنامه دیگر سالن‌های نمایشی مجموعه تئاتر شهر نیز معرفی می‌شوند.