تعجب دو بازیکن تاثیرگذار لیگ برتر فوتبال از عبور راحت قلعه نویی!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی فهرست ۳۰ نفره بازیکنان داخلی برای اردوی آماده‌سازی جام جهانی ۲۰۲۶ را در حالی اعلام کرد که برخی چهره‌های پرتکرار اما ناپایدار در اردوهای دو سال اخیر، در این لیست نبود که نشان دهنده عبور امیر قلعه نویی از بازیکنانی است که در رقابت های فصل جاری لیگ برتر عملکرد ایده آلی داشتند.

علیرضا کوشکی و مهدی تیکدری‌نژاد به عنوان دو وینگر شاخص لیگ برتر، مهم‌ترین جامانده‌های این فهرست محسوب می‌شوند. بازیکنانی که طی ماه‌های گذشته در مقاطع مختلف به اردو دعوت شدند اما نتوانستند جایگاه ثابتی در ساختار تیم ملی پیدا کنند.

کوشکی که با درخشش در ترکیب استقلال و عملکرد قابل قبول در تورنمنت کافا و دیدار دوستانه برابر ازبکستان نگاه‌ها را به خود جلب کرده بود، به دلیل مصدومیت مقطعی و از دست دادن بخشی از اردوهای کلیدی، از چرخه انتخاب نهایی خارج شد. در واقع، تداوم حضور رقبای باتجربه‌تر در پست وینگر و بازگشت برخی مهره‌های اصلی، شانس این بازیکن تکنیکی را کاهش داد.

همچنین تیکدری‌نژاد نیز با وجود قرار گرفتن در زمره بازیکنان مورد اعتماد کادرفنی در مقاطع قبلی و عملکرد نسبتاً مطلوب در گل‌گهر، نتوانست در رقابت فشرده پست وینگر راست از سایر گزینه‌ها پیشی بگیرد. عدم استفاده مؤثر در اردوهای اخیر و نبود فرصت کافی برای اثبات توانایی‌هایش، از جمله عواملی بود که به خط خوردن نام او انجامید.

بررسی روند دعوت‌ها در دو سال اخیر نشان می‌دهد که کادرفنی تیم ملی بیش از هر چیز بر «ثبات عملکرد در بازه زمانی پیوسته»، «حضور مؤثر در اردوهای متوالی» و «هماهنگی تاکتیکی با ساختار اصلی تیم» تأکید داشته است. در حقیقت قلعه نویی به طرز عجیبی نشان داد دعوت‌های مقطعی یا درخشش‌های کوتاه‌مدت، تضمینی برای حضور در لیست نهایی نبوده و بازیکنانی که به شکل تناوبی و بدون تثبیت جایگاه در اردوها حضور داشته‌اند، به تدریج از چرخه رقابت کنار رفته‌اند.

با این حال تفکرات قلعه نویی در جابجایی بازیکنان در نخستین لیست بازیکنان داخلی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می دهد او دنبال باتجربه هاست و خبری از پدیده کردن بازیکن ایران در مهم ترین تورنمنت فوتبال دنیا نیست.