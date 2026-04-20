به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از یگانهای انتظامی استان قم، با اشاره به شرایط خاص این استان، بر اهمیت نقشآفرینی دستگاههای مسئول در ارتقای امنیت پایدار تأکید کرد.
وی با بیان اینکه قم از ظرفیتهای ممتازی برای پیشگامی در عرصههای مختلف برخوردار است، اظهار کرد: در حوزه نظم و امنیت میتوان با اتخاذ رویکردهای جدید، الگوهایی کارآمد طراحی و به سایر نقاط کشور ارائه کرد.
استاندار قم با اشاره به لزوم تقویت امنیت در سطح محلات افزود: ارتقای شاخصهای امنیتی مستلزم همکاری همهجانبه میان مردم، نیروهای انتظامی و مجموعه دستگاههای اجرایی است و هرچه این ارتباط نزدیکتر و منسجمتر باشد، نتایج مطلوبتری حاصل خواهد شد.
وی گفت: رویکرد محلهمحور باید بهعنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، مشارکت مستقیم مردم نقش تعیینکنندهای در افزایش رضایتمندی عمومی خواهد داشت.
بهنامجو با اشاره به حضور پررنگ مردم در مناسبتهای مختلف و شکلگیری مواکب مردمی در محلات تصریح کرد: این جلوههای مشارکت اجتماعی، نشانهای از پویایی جامعه و امیدآفرینی در بستر اجتماعی است که باید در سایر عرصهها نیز تقویت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت توسعه ابزارهای نظارتی بیان کرد: افزایش تعداد دوربینهای پایش شهری میتواند بهطور مستقیم در کاهش جرایم بهویژه سرقت و همچنین افزایش میزان کشفیات مؤثر باشد و این موضوع باید بهعنوان یک برنامه محوری در دستور کار قرار گیرد.
استاندار قم ضمن قدردانی از تلاشهای نیروهای انتظامی و خانوادههای آنان خاطرنشان کرد: مسئولیت تأمین نظم و امنیت استان بر عهده این مجموعه خدوم است و دستاوردهای موجود نتیجه تلاشهای شبانهروزی آنان در صیانت از آرامش شهروندان است.
وی با اشاره به شرایط خاص استان قم گفت: خدمت در این استان بهواسطه ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی آن، از اهمیت ویژهای برخوردار است و این موقعیت، فرصت مناسبی برای ارائه الگوهای موفق در سطح ملی فراهم کرده است.
بهنامجو در ادامه با اشاره به تحولات اخیر و رخدادهای مرتبط با جنگ رمضان اظهار کرد: دستاوردهای حاصلشده در این مقطع، بیانگر موفقیت جبهه ما در عرصههای مختلف است.
وی افزود: بستن تنگه هرمز یکی از موفقیتهای مهم در پی این تحولات بوده و امید میرود در روند مذاکرات نیز نتایج قطعی و مثبتی حاصل شود تا زمینه آرامش بیشتر در جامعه فراهم گردد.
استاندار قم با اشاره به جایگاه رهبری در هدایت جامعه بیان کرد: تبعیت مردم از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سطح بالایی قرار دارد و تمامی تصمیمگیریها نیز در چارچوب همین هدایتها دنبال میشود.
قم- استاندار قم با تأکید بر ظرفیتهای ویژه این استان در حوزه نظم و امنیت، بر ضرورت طراحی و اجرای رویکردهای نوین امنیتی با اتکا به مشارکت مردمی و توسعه زیرساختهای نظارتی تأکید کرد.
