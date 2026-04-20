شکاریان: پیگیری ثبت تالاب تپه سرخ اسفراین در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکاریان‌ ظهر روز دوشنبه در نشست خبری که در منطقه حفاظت‌شده ساریگل اسفراین برگزار شد اظهار کرد: استان خراسان شمالی دارای ۱۲ منطقه حفاظت‌شده است که دو مورد از آنها با استان‌های گلستان و خراسان رضوی مشترک است. از این تعداد، ۶ منطقه شکار ممنوع اعلام شده است و یک پناهگاه حیات وحش نیز در استان وجود دارد.

وی افزود: از مجموع ۱۹۷ گونه پستاندار کشور، ۵۱ گونه در خراسان شمالی زندگی می‌کنند و از ۲۰ گونه دوزیست کشور، ۴ گونه در استان حضور دارند.

شکاریان با اشاره به ثبت قرق در استان گفت: از پنج مورد بررسی شده برای ثبت قرق در کشور، دو مورد در خراسان شمالی ثبت شده است؛ اوزون و لنگر که به دلیل حضور یوزپلنگ اختصاص یافته‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد:در سال گذشته ۱۲ مورد یوزپلنگ مشاهده شده و امسال دو مورد یوز بالغ و توله در منطقه ثبت شد.

وی همچنین به آمار حوادث و گونه‌های حیات وحش اشاره کرد:در سال گذشته هفت مورد آتش‌سوزی رخ داد که باعث سوختن ۵۹ هکتار اراضی شد. بر اساس آخرین سرشماری، تعداد قوچ و میش ۹۲۰۰، کلّه بز ۹۳۲، آهو ۳۴۶۸ و آبزیان ۶۰۰۰ قطعه بوده است.

شکاریان در پایان خبر داد که پیگیری ثبت تالاب تپه سرخ اسفراین در حال انجام است و به زودی اخبار خوبی در این حوزه اعلام خواهد شد.