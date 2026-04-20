به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دانیال اریکه پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست تشریح برنامه‌های دهه کرامت اظهار کرد: با توجه به شرایط اخیر کشور و شهادت جمعی از مردم و مسئولان، برنامه‌های دهه کرامت امسال در خوزستان رنگ و بوی حماسی به خود گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری نوزدهمین سال متوالی برنامه زیر سایه خورشید به مناسبت دهه کرامت افزود: اهداف اصلی این برنامه‌ها ترویج فرهنگ زیارت از راه دور و انتقال فضای معنوی حرم امام رضا (ع) به مناطق محروم است.

دبیر ستاد مردمی زیر سایه خورشید خوزستان بیان کرد: امسال با توجه به شرایط کشور بیش از ۳۵۰ برنامه گوناگون با محوریت تجمعات مردمی در سراسر استان برگزار می‌شود که بیش از ۱۰۰ گروه مردمی و تشکل‌های فرهنگی متولی برگزاری این برنامه‌ها هستند.

وی به حضور خدام حرم امام رضا (ع) در خوزستان از دوم تا نهم اردیبهشت اشاره کرد و گفت: برنامه محوری امسال روز نهم اردیبهشت با تجمع ۵۰ هزار نفری مردم اهواز در بلوار آیت‌الله بهبهانی برگزار خواهد شد.

اریکه افزود: دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان، عیادت از بیماران، بازدید از آسایشگاه سالمندان و دیدار با جانبازان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

وی ادامه داد: بازدید از کارخانه‌های تولیدی، کلانتری‌ها و مرزبانی و همچنین حضور در جمع کادر درمان و اعضای هلال احمر استان از دیگر برنامه‌های حضور خدام حرم امام رضا (ع) در خوزستان خواهد بود.

دبیر ستاد مردمی زیر سایه خورشید خوزستان تصریح کرد: تجمعات مردمی دهه کرامت امسال نیز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهرهای مختلف استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شعار امسال برنامه‌ها عنوان کرد: برنامه‌های دهه کرامت امسال با شعار: ایران امام رضایی؛ متحد، مقتدر و پیروز و با رویکرد حماسی برگزار خواهد شد.

دهه کرامت امسال از ۳۰ فروردین تا نهم اردیبهشت‌ماه، همزمان با سالروز ولادت حضرت معصومه (س) تا سالروز ولادت امام رضا (ع) برگزار می‌شود.