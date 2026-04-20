تولید۱۲ میلیون نشای مکانیزه انواع محصولات سبزی و صیفی آذربایجان غربی

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی تولید و عرضه بیش از ۱۲ میلیون و ۲۰۰ عدد نشای مکانیزه انواع محصولات سبزی و صیفی در این استان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت ارتقاء بهره‌وری و تضمین امنیت غذایی منطقه دانست.

وی با اشاره به شروع عملیات بهاره در بخش کشاورزی، اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده و آغاز فصل کشت و کار، امسال با برنامه ریزی های انجام شده شاهد تولید و توزیع بیش از ۱۲ میلیون نشاء مکانیزه خواهیم بود.

اصغری افزود: این حجم از تولید نشاء در سه واحد پیشرفته بانک نشاء مکانیزه استان، واقع در شهرستان‌های ارومیه و نقده در حال انجام است.

وی با تشریح ابعاد فنی و اقتصادی کشت نشایی، افزود: استفاده از فناوری کشت نشایی، انقلابی در ارتقاء راندمان تولید محصولات سبزی و صیفی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطر نشان کرد: این روش با فراهم آوردن شرایط ایده‌آل برای رشد اولیه گیاه، منجر به صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف منابع حیاتی مانند آب و بذر می‌گردد. همچنین، مقاومت زودهنگام گیاه در برابر تنش‌های محیطی، آفات و بیماری‌ها افزایش یافته و دوره‌ی رشد بهینه‌تر می‌شود که نتیجه آن، افزایش چشمگیر کیفیت و کمیت نهایی محصول و کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان است.

اصغری تاکید کرد: هدف‌گذاری ما بر این است که کشاورزان استان از ابتدای فصل زراعی به نشاء سالم، استاندارد و با قدرت رشد بالا دسترسی داشته باشند تا بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به کشت و کار اقدام نمایند. این امر به طور مستقیم بر پایداری اقتصادی مزارع و افزایش سودآوری تولیدکنندگان تأثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به هم‌افزایی صورت گرفته با بخش خصوصی و بهره‌مندی از دانش روز متخصصان سازمان، ابراز امیدواری کرد، شاهد افزایش چشمگیر سطح زیر کشت و بهبود شاخص‌های تولید در محصولات سبزی و صیفی استان باشیم.