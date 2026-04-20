۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

ابلاغ ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ به گمرکات کشور

ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ خوراکی مطابق نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ خوراکی بر اساس نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد.

در این ابلاغیه تأکید شده است که صادرات تخم‌مرغ خوراکی با کد تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰ مشمول محدودیت صادراتی است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در نامه شماره ۷۳۶۲۷۶۲ مورخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده بود.

براساس این گزارش، ممنوعیت‌های صادراتی مربوط به محصولات مندرج در فصول ۱ تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، که در نامه شماره ۷۳۶۵۵۹۱ مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ ابلاغ شده و همچنین استثنائات اعلام‌شده در مکاتبات بعدی، به همراه مفاد نامه شماره ۷۳۶۲۷۶۲ تا اطلاع ثانوی معتبر خواهد بود.

کد مطلب 6805942
محمدحسین سیف اللهی مقدم

