حضور در صحنه نبرد، مهمترین وظیفه جامعه قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز یکشنبه، ۳۰ فروردین‌ ماه در جمع مدیران این معاونت با اشاره به جنگ رمضان و هجوم ناجوانمردانه دشمنان جنایتکار و کودک‌کش به سرزمین مقدس ایران اسلامی و ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و پدر دلسوز مسلمین جهان حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (ره)، سخنانی را مطرح کرد و گفت: امیدوارم خداوند جمیع شهدای جنگ رمضان را با شهدای دشت کربلا محشور نماید و خداوند متعال به ما توفیق ادامه راه رهبر عزیز و شهیدمان و شهدای والامقام این جنگ نابرابر را عنایت فرماید.

گزارش عملکرد اقدامات انجام شده در سال گذشته

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه سال کاری بعد از پشت سر گذاشتن جنگ رمضان آغاز شده است و باید در عرصه‌های مختلف به ویژه امور قرآنی و فرهنگی برنامه‌ها و تلاش‌های هدفمند خود را مضاعف و کاستی‌های احتمالی را جبران نمود، تصریح کرد: ۱۲ نکته و توصیه راهبردی را خدمت شما مدیران و کارکنان مرکز عالی قرآن و عترت و تمامی همکاران استانی عرض می‌نمایم؛ نکته اول: بحث گزارش عملکرد اقدامات انجام شده در سال گذشته است. کارهای بسیار خوبی در سال ۱۴۰۴ انجام شد اما در کنار این برنامه‌های خوب گزارش خوب هم لازم و ضروری است؛ لذا نیاز است هر بخش، گزارش عملکرد خود را ارایه دهد تا بتوانتم نتیجه آنچه را که در قالب تفاهم نامه در سال گذشته بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز عالی قرآن و عترت منعقد شد، جمع‌بندی و در قالب گزارش جامع به وزارتخانه ارائه دهیم.

وی در اولین توصیه راهبردی خود به مدیران بخش‌های مختلف نمایشگاه قرآن، بر تهیه و ارائه گزارش عملکرد تأکید کرد و گفت: در ارتباط با نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تیمی را برای ارزیابی نمایشگاه تشکیل دادیم و خوشبختانه کارهای جالبی در این زمینه نیز انجام شد ولی جای یک گزارش تحلیلی خوب خالی است. نیاز است میزان موفقیت بخش‌های مختلف و ادارات کل مرکز و استان‌ها در نمایشگاه قرآن کریم، جشنواره‌ها و سایر تکالیف، بررسی و نتایج آن طبق مستندات و گزارش‌ها اعلام گردد تا بدانیم کدام بخش عملکرد قوی تری نسبت به سایر بخش‌ها داشته‌اند. امید است بتوانیم تا یکماه آینده یک ارزیابی اولیه از عملکرد سال گذشته بخش‌های مختلف داشته باشیم.

تدوین و تصویب برنامه بودجه امسال

ارباب سلیمانی افزود: نکته دوم، تدوین و تصویب برنامه بودجه امسال است. نیاز است مدیران وکارشناسان طی برگزاری نشستی دور هم جمع شوند و در این خصوص بحث و تبادل نظر کنند. نکته سوم: با توجه به تاکید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بر موضوع نقش قرارگاهی مرکز عالی قرآن و عترت، ضروری است از کارشناسان، مدیران و بخش‌های مختلف با محوریت قرآن و عترت نظرخواهی و طرح جامع تهیه و ارائه شود. نکته چهارم: تقویت خط ارتباطی با ادارات کل استان‌ها است. در حال حاضر از مدیر مربوطه درخواست کرده‌ایم که چهره‌های شاخص قرآنی در استان‌های مختلف رصد شوند. باید بدانیم این چهره‌های شاخص در جنگ رمضان چه برنامه‌ای داشتند؟ چه واکنشی از خود نشان دادند؟ چه مطالبی را در جلسات مختلف بیان کردند و چرا سخنان آنها در فضای رسانه‌ای بطور شایسته منعکس نمی‌شود. باید مواضع و صدای چهره‌های شاخص قرآنی در اتفاقات مهم کشور به گوش برسد. لازم‌ است از ظرفیت فضای مجازی و صدا و سیما برای انتشار نظرات و دیدگاه‌های جامعه قرآنی و چهره‌های شاخص قرآنی استفاده شود

وی بیان کرد: مهمترین وظیفه جامعه قرآنی حضور در میدان و صحنه نبرد علیه دشمنان با سلاح بیان و بنان (قلم) است؛ بنابراین موضع‌گیری‌های شفاف و صریح چهره‌های اثرگذار فرهنگی و قرآنی در حوادث جنگ اخیر بسیار لازم و ضروری است. البته تقویت خط ارتباطی با ادارات کل استان‌های سراسر کشور نه فقط در موضوع جنگ بلکه در سایر موضوعات کشور در طول سال بسیار ضروری است؛ بنابراین ارتباط مدیران محترم در مرکز با استان‌ها همانند پدری که دائما از حال فرزندخود باخبر است باید برقرار باشد. نکته پنجم: ارتباط مستمر با مؤسسات قرآنی استان‌ها است، ما باید دائماً نبض مؤسسات قرآنی را بگیریم تا بدانیم عملکرد این مؤسسات در شرایط بحرانی جنگ چگونه بوده است. مثلاً در این چهل روز جنگ رمضان، ما باید بدانیم حال و روز مؤسساتی که آموزش‌های شبانه روزی برای فراگیران قرآنی داشته‌اند و کلاس‌های آموزشی آن‌ها تنها با پرداخت شهریه والدین قرآن آموزان تأمین می‌شده است و الان با مشکل بودجه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند چگونه بوده و چطور در شرایط بحرانی و جنگی به حیات خود ادامه داده‌اند. ما باید از آخرین وضعیت مؤسسات قرآنی در شهرهای مختلف کشور مطلع باشیم و دائماً با آنها ارتباط برقرار کنیم تا مشکلاتی که دارند در کمترین زمان ممکن رفع شود. اگر درد مؤسسات قرآنی تشخیص داده نشود برای درمان نیز نمی‌توانیم تلاش کنیم و به موقع وارد عمل شویم. تقویت ارتباط مستمر با مؤسسات قرآنی بسیار لازم و ضروری است.

فعالسازی دبیرخانه کمیسیون توسعه تبلیغ و ترویج مرکز عالی

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در ادامه نشست با مدیران معاونت قرآن و عترت افزود: نکته ششم: فعال سازی دبیرخانه کمیسیون توسعه تبلیغ و ترویج مرکز عالی است. فعال سازی به معنای این نیست که تاکنون فعال نبوده بلکه منظور برنامه‌ریزی از شروع سال است که ما می‌توانیم برنامه‌های خود را تدوین کنیم و در قالب یک جدول مشخص حداقل ۶ ماهه به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دهیم. این کمیسیون پل ارتباطی ما با دستگاه‌های دیگر و بسیار مهم است. نکته هفتم: استفاده بهینه از فضای مجازی و ظرفیت رسانه‌ای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در انتشار اخبار قرآنی کشور است. به لطف الهی، در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بخش رسانه‌ای نمایشگاه؛ بسیار خوب عمل کرد. فضای مجازی و رسانه ملی بسیار پربارتر از دوره‌های قبل اخبار قرآنی را پوشش دادند و آثار بسیار خوبی به دنبال داشت. به‌نظر می‌رسد چنین کارهایی نباید مقطعی باشد بلکه باید در طول سال ادامه یابد. فعالیت‌های قرآنی و انتشار اخبار آن در طول سال لازم و ضروری است. ما باید در هر فرصتی در فضای مجازی و رسانه‌ای حضوری فعال و حرف‌های تازه و بروز داشته باشیم. نخبگان و چهره‌های شاخص قرآنی خوبی داریم که باید حرف‌های مفید و اثرگذار آنها را منتشر کنیم بنابراین نیاز است بخش روابط عمومی مرکز عالی قرآن و عترت در حوزه رسانه و فضای مجازی در طول سال یک برنامه جامع تدارک ببیند و زمان را از دست ندهد تا از ظرفیت‌های موجود برای انعکاس فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها بیشتر بهره بگیریم.

تقویت روحیه همکاری با نهادها و مراکز قرآنی در سطح کشور

وی بیان کرد: نکته هشتم: تقویت روحیه همکاری با نهادها و مراکز قرآنی در سطح کشور است، ما باید یک نوع خود ارزیابی نسبت به ارتباط مرکز عالی با سایر مراکز و نهادهای قرآنی داشته باشیم مثلاً در حال حاضر پیوند و ارتباط این مرکز با شورای عالی قرآن، سازمان دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه و مراکز قرآنی دیگر از مهد قرآن گرفته تا مراکز آموزشی بزرگسالان چگونه است؟ وظیفه داریم در جهت گسترش و تعمیق اینگونه ارتباطات بیش از پیش برنامه‌ریزی و تلاش کنیم. نکته نهم: کمک به برنامه‌ریزی منسجم در راستای تربیت حافظان، قاریان و مفسران است. این سه حوزه قرآنی اگر خوب مدیریت و عملیاتی شود بازتاب بسیار زیبای آن را می‌توان در سطح ملی مشاهده نمود. طرح تربیت حافظان قرآن در سطح کشور بازتاب خوبی داشته و منجر به شناسایی نخبگان جدید قرآنی شده است. این طرح می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و منسجم و نگاه به آینده اقشار مختلف جامعه را در برگیرد. موضوع تربیت قاریان و مفسران قرآن کریم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید در کلان طرح‌ها و برنامه‌های قرآنی کشور مورد غفلت قرار گیرد. برای هدایت و تعالی جامعه، علاوه بر تلاوت و تدبر در آیات نورانی قرآن آشنایی با تفسیر و مفاهیم بلند آن نیز ضروری است. در این راستا گام‌های بلند و ارزشمندی برداشته شده، اما تا قله فاصله بسیار است.

تقویت روحیه نظم و انضباط اداری و مالی

حجت‌الاسلام ارباب‌سلیمانی اظهار کرد: نکته دهم: بحث تقویت روحیه نظم و انضباط اداری و مالی است. گاهی حوادثی مثل جنگ رمضان پیش می‌آید، دشمن متجاوز ناگهان حمله‌ور می‌شود و مدتی نظم کاری مختل می‌گردد و چه بسا امور جاری تعطیل می‌شود و ساعات حضور و آمد و شد تغییر می‌کند. خوب این شرایط خاص و بحرانی را همه درک و لمس می‌کنند و اقتضای خودش را دارد. اما وقتی خطر رفع شد نباید در انجام مأموریت‌ها دچار وقفه یا بی‌نظمی شویم. گاهی مدیران مافوق اداری در ظاهر از ما و شما مطالبه و انتظاری ندارند یا با بی‌نظمی برخی برخورد اداری نمی‌کنند، اما توجه داشته‌ باشیم کم کاری هریک از ما در دستگاه الهی ثبت و ضبط می‌شود و باید روز قیامت پاسخگو باشیم.

تبیین پیروزی جنگ رمضان

وی ابراز کرد: نکته یازدهم: بحث تبیین پیروزی جنگ رمضان است. شما اگر اخباری را که دشمن منتشر می‌کند ببینید مشاهده می‌کنید که رسانه‌های دشمن عجیب در تکاپو هستند تا پیروزی مردم ایران را که نتیجه تلاش و فداکاری نیروهای مسلح شجاع و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در میدان نبرد بود با واژه‌هایی همچون ناکامی و شکست جلوه دهند و به جهانیان مخابره کنند. دشمنان با سه هدف شوم به ایران اسلامی حمله کردند اول، ایران را تجزیه کنند، دوم، نظام ایران را تغییر دهند و سوم نفت وسایر منابع حیاتی آن را به غارت ببرند. لزوم پرداختن نخبگان بویژه جامعه قرآنی کشور به فتوحات جنگ رمضان و بازگویی روایت‌های صحیح جنگ بر شما دلسوزان کشور عزیزمان پوشیده نیست دشمنان میهن اسلامی مان در تلاشند با تبلیغات رسانه‌ای خود حقایق را وارونه نشان دهند و متاسفانه برخی از هم‌وطنان ما در این دام گرفتار می‌شوند. خوب در چنین شرایطی وظیفه اصحاب فرهنگ وهنر واهالی قرآن و مسجد بسیار سنگین و نقش آنها بسیار مهم و تعیین‌کننده است. دشمن می‌خواهد حس ناامیدی و شکست را در دل ملت ایران رواج دهد تا مردم مأیوس و سرخورده شوند و میدان را رها کنند. در جنگ احد یک نفر ادعا و شایعه کرد پیامبر (ص) کشته شد. با همین یک شایعه لشگر اسلام از هم پاشید، دندان پیامبر شکست و امیرالمؤمنین علی (ع) سخت مجروح و حمزه عموی پیامبر مثله شد. سهم ما و شما و جامعه قرآنی در جنگ روایت‌ها چیست؟ ما جامعه قرآنی در جنگ روایت‌ها باید دین خود را نسبت به کشور ادا کنیم و اجازه ندهیم دشمن با روایت سازی دروغین روحیه ملت ایران را خدشه دار و تخریب کند. ما نباید اظهار ضعف کنیم و باید موفقیت های بزرگ و درخشان ملت ایران را به رخ جهانیان بکشیم و نابودی ادوات و تجهیزات مختلف و پیشرفته دشمن را بازگو کنیم.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به نامه پنجاه و سوم حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه اظهار کرد: امیر مومنان به مالک اشتر دستوراتی می‌دهد که یکی از این دستورات، درخواست صلح از سوی دشمن است، اگر رضای خدای متعال درآن است، تو مالک بپذیر. آن امام همام برای پذیرش نیز چند دلیل می‌آورد. بعد می‌فرماید: مراقب باش چه‌بسا دشمن می‌خواهد تو را غافلگیر کند! لذا درصورت تشخیص رهبر عزیزمان از مذاکره و برقراری صلح استقبال می‌کنیم، اما هرگز نباید جانب احتیاط را فراموش کنیم و از کید و فریب دشمن غافل شویم. بار دیگر تاکید می‌کنم، باید مراقب فریب دشمن باشیم تا متحمل هزینه‌های سنگین نشویم در همین راستا یکی از وظایفی که مدیران قرآنی باید دنبال کنند این است که طی یک برنامه واحد و یکماهه بتوانند در قالب برنامه‌های خاص پیروزی ملت ایران را تبیین کنند؛ لذا نیاز است مدیران بخش‌های مختلف با شخصیت‌ها و چهره‌های شاخص قرآنی گفت‌وگو کنند تا در کنار تلاوت، تفسیر و تبلیغ قرآنی و حضور در محافل و برنامه‌های مختلف بتوانند فتوحات رزمندگان اسلام را روایت کنند. اگر چه در آتش بس دو هفته‌ای قرار داریم و فعلاً شرایط عادی شده، نیاز است کارشناسان و مدیران کل ادارات استان‌ها با همفکری یکدیگر برنامه ریزی دقیقی برای تبلیغ پیروزی‌های حیرت‌انگیز و ماندگار ملت بزرگ ایران در جنگ رمضان مقابل استکبار جهانی انجام دهند.

توجه به نقش مؤثر عبادات، دعاها و ذکر خدا در پیروزی‌ها

وی افزود: نکته دوازدهم: این است که اگر چه موشک‌ها و حضور مردم عزیز کشورمان در خیابان‌ها دشمن را ناامید کرد، اما باید به نقش مؤثر عبادات، دعاها و ذکر خدا (مانند نماز استغاثه، دعای توسل، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و قرآن) و تضرع به درگاه الهی، توسل به ائمه اطهار (ع) و عنایت ویژه امام زمان (عج) در پیروزی‌ها و فتوحات رزمندگان اسلام نیز اعتراف کرد. اساساً اولیای خدا در طول تاریخ علاوه برتلاش و ایثار، با دعا و تضرع به درگاه پروردگار عالم مانوس بودند و از این رهگذر به فتوحات بزرگی دست یافتند. آنان تنها به ابزارهای مادی و دنیایی بسنده نکردند. تاریخ گواه بر این حقیقت است که جمعیت دشمنان غالباً بیشتر از مؤمنان بوده است. شما به جنگ‌های مختلف صدر اسلام مثل جنگ بدر نگاه کنید که چطور عده قلیلی مسلمان با سلاح ایمان و استقامت در راه خدا توانستند بر عده کثیری از دشمنان پیروز شوند. در واقعه عاشورا نیز داستان‌همین است. هرگز ما نمی‌توانیم خود را از این سلاح ایمانی جدا و بی‌نیاز ببینیم. قطعاً اگر نماز، نیایش، دعا و روحیه بندگی نباشد، مشمول لطف و نصرت خاصه الهی نخواهیم شد. رهبر حکیم و شهیدمان نیز با اشاره به ناو آبراهام لینکلن آمریکای جنایتکار فرمودند، به اداوات پیشرفته دشمن نگاه نکنید و نترسید، به آن اراده و ایمانی که آن ناوجنگی را نابود می‌کند نگاه کنید. در پایان سخن یادآور شوم: ولاتهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.