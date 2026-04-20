به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی درخواست‌های مکرر ایرانیان خارج از کشور برای مشارکت در پویش «جان‌فدا برای ایران»، در تعامل با دبیرخانه مرکزی این پویش سامانه janfada.net به منظور تسهیل دسترسی و ثبت‌نام غیرحضوری متقاضیان راه‌اندازی شده است.

بر اساس این اطلاعیه، امکان ثبت‌نام در این پویش برای افراد ۱۲ سال به بالا فراهم شده و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند از هر نقطه جهان با مراجعه به این سامانه، مراحل ثبت‌نام و اعلام مشارکت و همبستگی خود را به صورت آنلاین انجام دهند.

در عین حال اعلام شده است که علاقه‌مندان می‌توانند در صورت تمایل برای ثبت‌نام حضوری و دریافت راهنمایی‌های لازم به دفاتر نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف مراجعه کنند.

پویش «جانفدا برای ایران» پویشی مردمی بود که با هدف اعلام آمادگی مردم ایران جهت نقش آفرینی موثر در مقابله با دشمن آمریکایی-صهیونیستی و دفاع از ایران اسلامی راه اندازی شد.

پس از قدردانی رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی خامنه‌ای از این اقدام مردمی که در آخرین بیانیه خود به آن اشاره داشتند، این پویش با استقبال گسترده‌تری نسبت به روزهای قبل از آن مواجه شد، به‌گونه‌ای که بنا بر اطلاعات منتشر شده، شمار ثبت‌نام‌کنندگان در این پویش تاکنون به بیش از ۲۸ میلیون نفر رسیده و همچنان در حال افزایش است.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از آخرین بیانیه خود خطاب به ملت ایران آورده بودند:" مسلما فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات موثر است. همچنان که عدد شگفت انگیز و رو به افزایش میلیونی پویش جانفدا برای ایران، هم از عناصر تاثیرگذار در این عرصه است."

بنا بر اعلام این خبر از آنجایی که پیش از این زیرساخت قابل دسترسی و امکان ثبت نام در این سامانه برای ایرانیان خارج از ایران به سبب محدودیت های اینترنتی وجود نداشت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تعامل با دبیرخانه مرکزی این پویش، با ایجاد سامانه janfada.net نسبت به تسهیل دسترسی ایشان اقدام کرده است.