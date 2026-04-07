به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب ایران، فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور اظهار کرد: بررسی آمار بارش بر اساس شبکه ایستگاهی مبنای وزارت نیرو نشان می‌دهد سال آبی جاری در مقایسه با میانگین بلندمدت حدود ۴ درصد افزایش داشته و در مجموع در محدوده نرمال بارشی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: با این حال شرایط در همه استان‌ها یکسان نیست و در حال حاضر ۱۰ استان کشور که جمعیتی بیش از ۳۲ میلیون نفر را در خود جای داده‌اند، با بارش کمتر از نرمال مواجه هستند.

کاهش شدید بارش در قم و تهران

قاسم‌زاده با بیان اینکه در برخی استان‌ها از جمله تهران، قم و مرکزی وضعیت بارش نامناسب بوده است، افزود: استان قم با کاهش حدود ۳۰ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت بدترین شرایط بارشی را تجربه می‌کند و استان تهران نیز با کاهش ۲۸ درصدی بارش در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

وی همچنین گفت: میزان بارش کشور در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۱ درصد افزایش داشته و در میان ۵۸ سال آماری، رتبه بیست‌وچهارم را به خود اختصاص داده است.

۶ سال خشکسالی پیاپی؛ نگرانی از کاهش تولید آب در ماه‌های آینده

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در ادامه با اشاره به شاخص خشکسالی SPI اظهار کرد: بررسی این شاخص در مقیاس ملی نشان می‌دهد کشور طی ۶ سال اخیر با تداوم خشکسالی مواجه بوده است. این وضعیت به بروز خشکسالی هیدرولوژیکی و کاهش محسوس آورد رودخانه‌ها، ورودی سدها، منابع آب زیرزمینی و تالاب‌ها منجر شده و نگرانی‌ها را در استان‌های کم‌بارش تشدید کرده است.

به گفته وی، تداوم کم‌بارشی در این مناطق می‌تواند در ماه‌های آینده باعث کاهش تولید آب، افت رواناب‌های سطحی، کاهش ورودی سدها و افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی شود و در نتیجه تأمین آب در بخش‌های مختلف مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.

مخازن سدها ۵۵ درصد پر است

قاسم‌زاده درباره وضعیت سدهای کشور نیز گفت: آمارها نشان می‌دهد میزان ورودی سدها از ابتدای سال آبی تاکنون تغییر محسوسی نسبت به متوسط ۱۰ ساله نداشته، اما در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است؛ البته باید توجه داشت که سال آبی گذشته یکی از خشک‌ترین سال‌های نیم‌قرن اخیر بوده است. در حال حاضر نیز متوسط پرشدگی مخازن سدهای کشور حدود ۵۵ درصد است که نسبت به متوسط ۱۰ ساله یک درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تداوم کم‌آبی در تهران و چند استان دیگر

وی با اشاره به توزیع مکانی بارش‌ها افزود: به دلیل الگوی پراکنش بارندگی و سهم متفاوت بارش مؤثر و برف، در حالی که موجودی برخی سدها مانند سدهای حوضه‌های آبریز کارون، کرخه و مرزی غرب بهبود یافته، سدهای استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، زنجان و مرکزی همچنان در وضعیت نامطلوب قرار دارند. به همین دلیل تأمین آب شرب در شهرهایی مانند تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان و یزد با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

سامانه‌های بارشی جدید در راه است

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور درباره پیش‌بینی بارش‌ها نیز گفت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های جهانی پیش‌بینی هواشناسی، طی هفته جاری در بسیاری از مناطق کشور بارش رخ خواهد داد که تمرکز اصلی آن در نیمه شمالی کشور و به‌ویژه استان‌های شمال‌غرب، شمال و شمال‌شرق خواهد بود. همچنین ارتفاعات زاگرس مرکزی نیز بارش‌هایی را دریافت خواهند کرد و این روند در هفته دوم نیز تا حدی ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: در میان سدهای تأمین‌کننده آب تهران، سد طالقان بیشترین تأثیر را از این بارش‌ها خواهد پذیرفت.