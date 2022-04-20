تولید ماده بنیادین صنایع پلیمر به صرفه جویی ارزی منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، مستربچ آنتی اکسیدانت، یکی از مهم‌ترین افزودنی‌های صنعت پلاستیک است که در فرآیندهای تولیدی استفاده می‌شود. پلاستیک‌ها معمولاً تحت تأثیر نور، اکسیژن و حرارت به سرعت دچار پیرشدگی می‌شوند که منجر به افت استحکام، سختی و انعطاف پذیری، تغییر رنگ، خراشیده شدن و کاهش شفافیت می‌شود.

افزودنی‌های آنتی اکسیدانت در تولید محصولات پلیمری از جمله فیلم‌های نازک، فیلم‌های معمولی و زخیم، فیلم‌های کشاورزی، گونی و جامبو و کارتن پلاست، فوم، الیاف، محصولات تزریقی PP و لوله هایPP، پلی‌الفین‌ها، تولید لوله و پروفیل و فیلم و قطعات تزریقی و بادی قابل استفاده هستند.

فرآیندهای تولید پلاستیک‌ها همواره ترکیبی از برش، اکسیژن و حرارت بالاست که باعث تخریب اکسیداسیون حرارتی پلیمرها می‌شود. استفاده از مستربچ آنتی اکسیدانت باعث پایدار سازی پلیمر در برابر عوامل اکسایش در فرآیند تولید، جلوگیری از تخریب و اکسید شدن پلیمر در دمای فرایند بالا، بالا رفتن مقاومت محیطی پلیمر، بهبود خواص مواد بازیافتی می‌شود.

سازگارکننده‌ها محصولی است که به سه منظور مختلف شامل، تولید رنگ، بهبود خواص و یا کاهش قیمت تمام شده به پلیمر اضافه می‌شود.

محمد علی‌آبادی عضو هیأت مدیره یک شرکت دانش بنیان که مستربچ آنتی اکسیدانت را تولید کرده است، توضیح داد: مستربچ ماده‌ای غلیظ حاوی سه جز پایه پلیمری، مواد شیمیایی افزودنی و عامل سازگار کننده فعال به عنوان پخش کننده است. افزودنی‌های مستربچ مقدار زیادی پودر رنگ پیگمنت، پرکننده‌های معدنی یا مواد شیمیایی هستند که به سه منظور مختلف شامل، تولید رنگ، بهبود خواص و یا کاهش قیمت تمام شده به پلیمر اضافه می‌شوند. پایه پلیمری مستربچ معمولاً باید مشابه پلاستیک اصلی تزریقی باشد و شکل ظاهری آن، دانه‌ای است.

وی گفت: آنتی اکسیدانت ها در دو حالت مختلف مورد نیاز هستند. یکی از این حالت‌ها، زمانی است که دمای پلیمر ما حین فرآیند به بالاتر از دمای ذوب خود می‌رسد و حالت بعدی زمانی است که پلیمر تحت شرایط جوی و اکسیژن و حرارت محیطی قرار می‌گیرد. در صورتی که در این حالت‌ها از مستربچ آنتی اکسیدانت استفاده نشود، پلیمر دچار تخریب و افت خواص می‌شود. در همین راستا این محصول امکان توقف تخریب پلیمر در هر دو حالت بالا را داراست.

این مدیر حوزه دانش بنیان با اشاره به اینکه در تولید این محصول از نیروهای بومی استفاده شده است، گفت: علاوه بر ظرفیت صادرات، تولید مستربچ ها در داخل کشور مانع خروج حجم قابل توجهی ارز از کشور شده و در مجموع میلیون‌ها دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورده است.