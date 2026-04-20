به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی فیلم، کمدی سینمایی «آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی که نخستینبار در چهلوسومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، از چهارشنبه دوم اردیبهشت در سینماهای سراسر کشور اکران میشود.
«آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه روایت میکند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمدهاست: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگیشان را تغییر میدهد …»
نظر شما