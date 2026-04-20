۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

داداشی: فعالیت سامانه بارشی تا شب چهارشنبه در خراسان شمالی ادامه دارد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: فعالیت سامانه بارشی از روز دوشنبه تا شب چهارشنبه در استان ادامه دارد و آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، روز دوشنبه در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش وزش باد، در پاره‌ای نقاط وزش باد شدید با احتمال بارش پراکنده و با تشدید ناپایداری از عصر بتدریج آغاز بارش را در خراسان شمالی انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: فعالیت این سامانه بارشی به صورت بارش باران، در بعضی ساعت‌ها رگبار باران و رعدوبرق، در نقاط مستعد تگرگ در اغلب مناطق خراسان شمالی تا شب چهارشنبه ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: شدت بارش برای شب دوشنبه از نیمه‌شب تا بعدازظهر سه‌شنبه و روز چهارشنبه از اوایل صبح تا بعدازظهر در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات شرق و جنوب شرق خراسان شمالی برآورد می‌شود.

داداشی تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها از پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در خراسان شمالی است و هشدار هواشناسی در سطح نارنجی طی مدت فعالیت سامانه بارشی در استان صادر شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: بارش طی روز پنج‌شنبه تا بعدازظهر اغلب در مناطق نیمه شرقی و بخش‌هایی از جنوب شرق خراسان شمالی به صورت پراکنده پیش‌بینی می‌گردد و روز جمعه در اغلب مناطق استان جو نسبتاً پایداری را انتظار داریم.

وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: روز دوشنبه تغییرات جزیی دما و از روز سه‌شنبه تا صبح پنج‌شنبه کاهش دما در خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

داداشی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه شیروان با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۱ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد بود.

