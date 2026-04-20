افزایش مرگ و میر ناشی از فشار خون بالا در بین زنان جوان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می دهند که تقریباً از هر ۱۰۰۰۰۰ مرگ و میر در بین زنان ۲۵ تا ۴۴ ساله در سال ۲۰۲۳، ۵ مورد به دلیل بیماری قلبی ناشی از فشار خون بالا بوده است، در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۹ حدود ۱ در 100 هزار نفر بوده است.

محققان گفتند که این یافته‌ها نشان می‌دهد که فشار خون بالا به یک تهدید رو به رشد برای سلامت زنان جوان تبدیل شده است.

دکتر «الکساندرا میلهاف»، محقق ارشد و پزشک مقیم دانشگاه نیومکزیکو، در یک بیانیه خبری گفت: «افزایش مرگ و میر زنان جوان مبتلا به بیماری قلبی ناشی از فشار خون بالا، نشان دهنده دست کم گرفتن خطر قلبی عروقی، تشخیص دیرهنگام و فرصت‌های از دست رفته برای مداخله زودهنگام است.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که اگر فشار خون بالا درمان نشود، می‌تواند عضله قلب را ضعیف کرده و منجر به نارسایی قلبی، بیماری قلبی، حمله قلبی و سکته مغزی شود.

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های گواهی فوت را از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۳ تجزیه و تحلیل کردند. بیش از ۲۹۰۰۰ زن در این دوره بر اثر بیماری قلبی مرتبط با فشار خون بالا جان خود را از دست داده بودند.

محققان خاطرنشان کردند که مطالعات قبلی نشان داده است که به زنان داروهای فشار خون با نرخ پایین‌تری نسبت به مردان تجویز می‌شود.

علاوه بر این، محققان گفتند که درمان بیماری‌های قلبی معمولاً بر مردان یا زنان مسن‌تر متمرکز است و توجه کمتری به زنان جوان‌تر می‌شود.

این تیم گفت زنان در طول زندگی خود با خطرات خاص سلامتی مرتبط با جنسیت مواجه هستند که مربوط به تغییراتی است که می‌تواند در دوران بارداری یا با نزدیک شدن به یائسگی رخ دهد.

میلهاف گفت: «ما باید بیماران این گروه جمعیتی را برای فشار خون بالا به طور جدی‌تری غربالگری کنیم و این شامل کاهش عوامل خطر و احتمالاً استفاده از داروهای ضد فشار خون است. اگرچه فشار خون بالا در جمعیت‌های مسن‌تر شایع‌تر است، اما عارضه‌ای است که باید در جمعیت‌های جوان‌تر نیز نسبت به آن هوشیار باشیم.»