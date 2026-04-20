برگزاری برنامه «در مسیر بهشت» ویژه نوجوانان پسر در حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مسعود میریان، اظهار کرد: جلسات «در مسیر بهشت» در دهه کرامت رضوی به‌صورت روزانه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در ایوان مقصوره حرم مطهر رضوی برگزار و پذیرای نوجوانان علاقه‌مند به فعالیت‌های قرآنی و تربیتی است.

مدیر مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی با بیان اینکه این طرح ویژه نوجوانان پسر طراحی شده است، تصریح کرد: هر روز گروهی از دانش‌آموزان نوجوان با همکاری ناحیه ۵ آموزش و پرورش خراسان رضوی در این جلسات حضور می‌یابند و از آموزش‌های قرآنی و تربیتی بهره‌مند می‌شوند. بدین نحو که روزانه ۲۰۰ دانش‌آموز پسر به همراه والدین خود مسیر چهار راه شهدا تا حرم مطهر رضوی را باقرآن‌های در دست پیاده طی می‌کنند و با قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) و سرودهای رضوی به حرم مطهر مشرف می‌شود؛ سپس در مسجد گوهر شاد ایوان مقصوره حرم توسط آقایان قوی‌پنجه و آهن‌چیان از مجریان توانمند حوزه کودک و نوجوانان برنامه‌های شاد و متنوع برای نوجوانان اجرا می‌شود. هم‌چنین هم‌خوانی سوره فتح، اجرای مسابقه و... از دیگر برنامه‌های این مراسم‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما از برگزاری طرح «در مسیر بهشت» این است که با بهره‌گیری از ظرفیت معنوی حرم مطهر رضوی و شیوه‌های تربیتی اثربخش، زمینه‌ای مناسب برای رشد قرآنی، اخلاقی و اجتماعی نوجوانان فراهم شود و این آستان مقدس به کانونی فعال برای تربیت قرآنی نسل نوجوان تبدیل شود.