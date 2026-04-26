به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی ارتش مالی اعلام کرد که عملیات علیه گروه‌های شبه‌نظامی که از روز شنبه حملاتی هماهنگ را در چندین منطقه این کشور آغاز کرده‌اند، همچنان ادامه دارد.

در بیانیه‌ای که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح منتشر شده، آمده است: «تعقیب گروه‌های تروریستی در کیدال، کاتی و سایر مناطق غیرنظامی در سراسر کشور ادامه دارد.»

ارتش مالی تأکید کرد که «حملات تروریست‌ها بدون پاسخ نخواهد ماند» و هدف این گروه‌ها را «بی‌ثبات‌سازی کشور و ایجاد رعب و وحشت» عنوان کرد.

بر اساس این بیانیه، سطح آماده‌باش در سراسر کشور افزایش یافته و اقداماتی از جمله اعمال محدودیت‌های رفت‌وآمد، تشدید گشت‌زنی‌ها و تقویت پست‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفته است.

گزارش‌ها حاکی است که از صبح شنبه ۲۵ آوریل، مواضع ارتش و نیروهای امنیتی در مناطق غربی و مرکزی مالی هدف حملات گروه‌های مسلح قرار گرفته‌اند.