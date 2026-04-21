به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «شهاب» فلسطین، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که اشغالگران امروز گذرگاه رفح را مسدود کرده و به تعهدات خود مبنی بر ورود کمک‌های توافق‌شده پایبند نبوده‌اند.

وی خواستار موضع‌گیری صریح «شورای صلح» و میانجی‌گران برای وادار کردن اشغالگران به اجرای توافق شد.

از سوی دیگر، جنبش حماس در بیانیه از دیدارها و رایزنی های زیاد در قاهره با کشورهای میانجی‌گر و گروه‌های فلسطینی خبر داد.

این گروه افزود که این گفتگوها بر اجرای تعهدات باقی‌مانده مرحله نخست در شرم‌الشیخ مصر و آماده‌سازی برای بررسی درباره تدارک مسائل مربوط به اجرای مرحله دوم طرح ترامپ، متمرکز بوده است.

حماس تأکید کرد که با هدف رسیدن به یک توافق قابل قبول، این گروه و دیگر گروه‌های فلسطینی با پیشنهادات ارائه شده با مسئولیت‌پذیری و رویکردی مثبت برخورد کردند.

این گروه اعلام کرد که پس از پایان یافتن رایزنی ها با مقامات ارشد جنبش و گروه‌های فلسطینی، پاسخ خود را به پیشنهادات فعلی خواهد داد.

حماس بر علاقه‌مندی به ادامه مذاکرات با میانجی‌گران برای رفع موانع موجود برای دستیابی به یک توافق قابل قبول تأکید کرد.