۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

یوسفی: ظرفیت بیمارستان روانسر به ۶۴ تخت افزایش یافت

کرمانشاه- نماینده اورامانات در مجلس با اشاره به افزایش ظرفیت بیمارستان روانسر به ۶۴ تخت، گفت: این مرکز می‌تواند خدمات تخصصی مطلوبی به مردم منطقه ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه بیمارستان شهرستان روانسر و در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی، اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم و به حق مردم این دیار، برخورداری از امکانات مناسب پزشکی و درمانی است.

وی در ادامه با تقدیر از نگاه ویژه متولیان امر به این شهرستان، افزود: اقدام بسیار خوبی که مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در این راستا انجام داد و جای قدردانی دارد، موافقت با ارتقا و افزایش ظرفیت بیمارستان در حال احداث روانسر از ۳۲ تخت به ۶۴ تختخوابی بود.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک این شهرستان، تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه و موقعیت مرکزیتی که شهرستان روانسر در منطقه اورامانات دارد، احداث و توسعه این مرکز درمانی بسیار حائز اهمیت است.

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: این بیمارستان با ظرفیت جدید و ارتقا یافته خود می‌تواند به لحاظ درمانی و تخصصی، خدمات بسیار خوب و شایسته‌ای را به مردم شریف این منطقه ارائه دهد و بخش عمده‌ای از نیازهای پزشکی آنان را به شکل مطلوبی برطرف سازد.

