یوسفی: ظرفیت بیمارستان روانسر به ۶۴ تخت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه بیمارستان شهرستان روانسر و در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی، اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم و به حق مردم این دیار، برخورداری از امکانات مناسب پزشکی و درمانی است.

وی در ادامه با تقدیر از نگاه ویژه متولیان امر به این شهرستان، افزود: اقدام بسیار خوبی که مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در این راستا انجام داد و جای قدردانی دارد، موافقت با ارتقا و افزایش ظرفیت بیمارستان در حال احداث روانسر از ۳۲ تخت به ۶۴ تختخوابی بود.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک این شهرستان، تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه و موقعیت مرکزیتی که شهرستان روانسر در منطقه اورامانات دارد، احداث و توسعه این مرکز درمانی بسیار حائز اهمیت است.

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: این بیمارستان با ظرفیت جدید و ارتقا یافته خود می‌تواند به لحاظ درمانی و تخصصی، خدمات بسیار خوب و شایسته‌ای را به مردم شریف این منطقه ارائه دهد و بخش عمده‌ای از نیازهای پزشکی آنان را به شکل مطلوبی برطرف سازد.