به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی عصر سه شنبه در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از بیمارستان شهدای سلامت ثلاث‌باباجانی با اشاره به روند بازسازی این مرکز درمانی پس از زلزله سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: این بیمارستان در زمان وقوع زلزله با وجود پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی دچار خسارت شد و در سال‌های گذشته مردم منطقه ناچار بودند خدمات درمانی را در بیمارستان صحرایی و کانکس دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تکمیل این پروژه از مطالبات جدی مردم منطقه بود، افزود: با پیگیری‌های انجام شده و تخصیص اعتباری بیش از ۸۰ میلیارد تومان با حمایت وزارت بهداشت و مسئولان استانی، اکنون ساختمان جدید این بیمارستان با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۸ درصد آماده بهره‌برداری شده و با استانداردهای روز احداث شده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه برای تکمیل این مرکز درمانی، تصریح کرد: در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بخشی از تجهیزات تخصصی مورد نیاز از جمله دستگاه‌های رادیولوژی پرتابل نیز تأمین شده و در تلاش هستیم با تکمیل تأسیسات و ایجاد پانسیون و پاویون مناسب برای پزشکان متخصص، زمینه حضور دائمی پزشکان در شهرستان فراهم شود.

یوسفی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی منطقه خاطرنشان کرد: نزدیکی این بیمارستان به نقطه صفر مرزی فرصت مهمی برای توسعه گردشگری سلامت فراهم کرده است و در صورت تسهیل تردد از مرز شیخ‌صله، می‌توان از این مرکز به عنوان یکی از پایگاه‌های ارائه خدمات درمانی به اتباع اقلیم کردستان عراق استفاده کرد.

وی همچنین از پیگیری‌ها برای تقویت زیرساخت‌های درمانی منطقه خبر داد و گفت: در کنار این پروژه، عملیات اجرایی بیمارستان ۶۴ تختخوابی روانسر نیز پس از وقفه‌ای چند ساله مجدداً آغاز شده و تلاش می‌کنیم با توزیع عادلانه منابع، سطح خدمات درمانی در شهرستان‌های مرزی اورامانات ارتقا یابد.