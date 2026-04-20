به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری رسمی حوزه ، مطلبی پیرامون «مذاکره با مستکبر تمنای محال است، فقط باید جنگید» از حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم شما فرهیختگان می شود.

هیچ کس به اندازه حضرت امام راحل (قدس سره) خطر استکبار را درک نکرد.

او کفر را محکوم می کرد، ولی می فرمود: «اگر «کافر» از مرز کفرش نگذرد، می توان با او زندگی مسالمت آمیز داشت؛ چون کافر به خود ستم می کند، امّا مستکبر را هرگز نمی توان تحمّل کرد».

قرآن کریم در باب استکبار زدایی می فرماید: با سران کفر بجنگید: امّا نه چون آنها کافرند، بلکه چون قدرتهای استکباری تابع احترام قطعنامه ها، سوگندنامه ها، قراردادها و پیمانها نیستند.

منبع: آیت الله العظمی جوادی آملی، بنیان مرصوص، ص275