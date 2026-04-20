حجت الاسلام علیجانی پور: زنان ایرانی در صف اول حفظ وطن قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد یاسر علیجانی پور، شامگاه دوشنبه در پنجاه و یکمین شب تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: ما تربیت شدگان فرهنگ عاشورا هستیم.

وی با اشاره به اینکه ترامپ ملعون ما را به زدن زیرساخت تهدید می کند، افزود: او نمی داند ما با فرهنگ امام حسین (ع) و هل من ینصرنی پرورش یافته ایم.

علیجانی پور با تاکید بر اینکه شیعه امروز دیگر شیعه اسمی نیست بلکه شیعه رسمی است، تصریح کرد: زمان کوفه گذشت که زن ها دست همسرانشان را می گرفتند و می گفتند این جنگ تو نیست و جنگ حسین و یزید است.

وی افزود: امروز در کشور ما، زنان جلوتر از مردان هستند و نمی گذارند این کشور به دست نا اهلان بیوفتد.

حجت الاسلام علیجانی پور، با بیان اینکه امروز مردم در جای مهمی از تاریخ قرار دارند، عنوان کرد: این همان نقطه از تاریخ است که ملت شریف ما در حال نوشتن سرمشق برای آزادگان است و تک تک شما در این تاریخ نویسی نقش دارید.

وی در خصوص مذاکرات پیش رو بیان کرد: در مورد مسئله مذاکره ما به امر ولی امرمان گردن می نهیم و به مذاکره کنندگان اعتماد داریم و به آن ها می گوییم شما نماینده این ملت بزرگ هستید.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: مسئولین بدانند امروز مردم نشان دادند پای کار هستند و دوره مماشات با یک عده وطن فروش و افرادی که باعث سست شدن پایه های نظام می شوند باید تمام شود.

علیجان پور با اشاره به اینکه مردم مبعوث شده اند، گفت: این انقلاب و مردمش، آرزوی صالحان و ثمره خون شهدا است، لذا مسئولین در گفتار و رفتار خود دقت داشته باشند.

وی در پایان، اذعان کرد: با توکل به اسم اعظم خداوند، با ولی امرمان آیته الله سید مجتبی حسینی خامنه ای بعیت می کنیم و جان فدایش خواهیم بود.